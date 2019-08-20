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За кого на этой неделе болеть в еврокубках, кроме "Зари": расклады для украинских болельщиков

20 августа, 12:59

Пономаренко Алексей

За кого болеть в матчах, где нет украинских команд, - рассказываем и объясняем почему

"Заря" - единственный украинский участник раунда плей-офф еврокубков

"Заря" - единственный украинский участник раунда плей-офф еврокубков

Сегодня стартует раунд плей-офф – последний этап квалификации Лиги чемпионов, в четверг – первые матчи плей-офф Лиги Европы. За кого, кроме "Зари" против "Эспаньола", поболеть, чтобы Украина оставалась в топ-десятке рейтинга УЕФА, которой гарантировано место в групповом раунде Лиги чемпионов? Ниже – таблицы с полной раскладкой, а мы выделим пять пар, где украинский интерес очевиднее. Все они в Лиге Европы, и во всех наши ставленники, к сожалению, андердоги. Даем коэффициенты букмекеров на проход и вероятность.

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Турки – наш конкурент № 1. Висят под Украиной в рейтинге сейчас и первые в тройке стран (еще Нидерланды и Кипр), которые выдавливают нас из топ-десятки УЕФА через сезон.

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Обнадеживает, что "Фейеноорд" вырвался вперед в Голландии только по цене футболок (€89,95). А так – три ничьи и 11-е место в турнирной таблице.

Егор Назарина, начинавший в клубе "Европа" (Прилуки), имеет шанс поквитаться в Европе с "Алкмааром", выбившим "Мариуполь". Его "Антверпен" неплохо стартовал в чемпионате Бельгии: три победы в четырех матчах. Егор, правда, пока на "банке".

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Фото: AFP

Тут неудобно получается: хочется, чтобы продолжал забивать наш Роман Яремчук (пять голов в шести матчах сезона за "Гент"!), но бельгийцы нам не нужны, они как раз над Украиной в рейтинге.

Шотландия – первая по сбору очков в этом евросезоне, больше Украины собрала и в прошлом – хватит разгоняться.

Смотрите видео одного из голов Романа Яремчука за "Гент":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига чемпионов Лига Европы таблица коэффициентов еврокубки рейтинг УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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