Закулисье финала Лиги чмпионов в Киеве: 4 команды мировых легенд, 40 телекамер

Вчера в Киеве прошла презентация финала Лиги чемпионов от официального транслятора этого мегасобытия — телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2". УЕФА впервые, в качестве эксперимента, решил провести финалы женской и мужской ЛЧ в одном городе и почти одновременно — 24 на стадионе "Динамо" и 26 мая на "Олимпийском". А потому вся медиаактивность "Футболов" с 24 по 27 мая будет посвящена этим двум событиям.

Причем, если на основном финале будет работать сводная ТВ-команда УЕФА, то женский матч эксклюзивно обслужит канал "Футбол" и сдадут продукт УЕФА "под ключ". Ведущими всех околоматчевых мероприятий женского финала будут телеведущая Алла Бублий и экс-игрок сборной Украины, а сейчас футбольный эксперт Евгений Левченко.

В прямом эфире покажут не только все пресс-конференции, но и тренировки команд-финалистов. Кроме того, в онлайн-режиме можно будет посмотреть турнир звезд футбола (25 мая) с участием четырех команд: легенд "Реала", "Ливерпуля", легенд Лиги чемпионов и друзей Андрея Шевченко. Прежде это шоу состояло из одного матча, а в Киеве впервые пройдет в формате турнира.

Финал же ЛЧ — "Реал" vs "Ливерпуль" — будут снимать 40 камер (на недавнем финале КУ было 18), на нем будут работать 97 съемочных групп, а репортаж поведут 180 ТВ и радиокомментаторов со всего мира. Для украинского зрителя это сделает Виктор Вацко.

"Для меня это уже 4-й финал ЛЧ, — сказал он. — Но я уверен, что матч в Киеве будет особенным и запомнится всем на много-много лет".

Ранее мы писали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna.