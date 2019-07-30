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"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы

Сегодня, 16:58

Луганчане на выезде практически решили вопрос с выходом в следующий этап. Но Скрипник все еще обеспокоен

"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9 Футбол Луганчане на выезде практически решили вопрос с выходом в следующий этап. Но Скрипник все еще обеспокоен

Со вторника по четверг в Европе проходят ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе турнира Украину представляет луганская "Заря", которая в гостевой игре с черногорской "Будучностью" побила со счетом 3:1. Теперь осталось закрепить этот успех в повторной встрече 1 августа в Запорожье. 

Правда, по итогам первой встречи с "Будучностью" тренер "Зари" Виктор Скрипник обратился к игрокам: "Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сделали в гостях, помогает оптимистично смотреть вперед".

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Лига Европы. 2-й квалифай-раунд. Ответные матчи

  • ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
  • 18:45 Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино)
  • Первый матч – 5:0
  • 18:45 Линкольн (Гибралтар) - Арарат (Армения)
  • Первый матч – 0:2
  • 18:55 Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Сев. Македония)
  • Первый матч – 2:1
  • 19:00 Фероникели (Косово) - Слован Бр (Словакия)
  • Первый матч – 1:2
  • СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
  • 21:45 Чукарички (Сербия) - Мольде (Норвегия)
  • Первый матч – 0:0
  • ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
  • 17:00 Астана (Казахстан) - Санта-Колома (Андорра)
  • Первый матч – 0:0
  • 17:00 Ордабасы (Казахстан) - Млада Болеслав (Чехия)
  • Первый матч – 1:1
  • 17:30 Кайрат (Казахстан) - Хапоэль Б-Ш (Израиль)
  • Первый матч – 0:2
  • 18:00 Вииторул (Румыния) - Гент (Бельгия)
  • Первый матч – 3:6
  • 19:00 КуПС (Финляндия) - Легия (Польша)
  • Первый матч – 0:1
  • 19:00 Заря (Украина) - Будучность (Черногория)
  • Первый матч – 3:1
  • 19:15 Университатя Кр (Румыния) - Гонвед (Венгрия)
  • Первый матч – 0:0
  • 19:30 Рига (Латвия) - Пяст (Польша)
  • Первый матч – 2:3
  • 19:30 Левски (Болгария) - АЕК Ларнака (Кипр)
  • Первый матч – 0:3
  • 19:30 Дебрецен (Венгрия) - Торино (Италия)
  • Первый матч – 0:3
  • 19:30 Хеккен (Швеция) - АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Первый матч – 0:0
  • 20:00 Шериф (Молдавия) - Партизани (Албания)
  • Первый матч – 1:0
  • 20:00 Лиепая (Латвия) - Норрчепинг (Швеция)
  • Первый матч – 0:2
  • 20:00 Мальме (Швеция) - Домжале (Словения)
  • Первый матч – 2:2
  • 20:00 Вадуц (Лихтенштейн) - Фехервар (Венгрия)
  • Первый матч – 0:1
  • 20:00 Нефтчи (Азербайджан) - Арсенал Т (Россия)
  • Первый матч – 1:0
  • 20:00 Динамо Тб (Грузия) - Габала (Азербайджан)
  • Первый матч – 2:0
  • 20:00 Клаксвик (Фареры) - Люцерн (Швейцария)
  • Первый матч – 0:1
  • 20:00 Зриньски (Босния и Герцеговина) - Утрехт (Нидерланды)
  • Первый матч – 1:1
  • 20:00 Атромитос (Греция) - ДАК 1904 (Словакия)
  • Первый матч – 2:1
  • 20:00 Яблонец (Чехия) - Пюник (Армения)
  • Первый матч – 1:2
  • 20:00 Маккаби Х (Израиль) - Страсбург (Франция)
  • Первый матч – 1:3
  • 20:00 АЕЛ (Кипр) - Арис (Греция)
  • Первый матч – 0:0
  • 20:00 Аполлон Л (Кипр) - Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Первый матч – 1:2
  • 20:30 Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия)
  • Первый матч – 1:1
  • 20:30 Брондбю (Дания) - Лехия (Польша)
  • Первый матч – 1:2
  • 20:30 Прогрес (Люксембург) - Рейнджерс (Шотландия)
  • Первый матч – 0:2
  • 20:45 Эсбьерг (Дания) - Шахтер С (Беларусь)
  • Первый матч – 0:2
  • 21:00 Олимпия Л (Словения) - Йени Малатьяспор (Турция)
  • Первый матч – 2:2
  • 21:00 Гзира Юнайтед (Мальта) - Вентспилс (Латвия)
  • Первый матч – 0:4
  • 21:30 Штурм (Австрия) - Хеугесунн (Норвегия)
  • Первый матч – 0:2
  • 21:30 Айнтрахт Ф (Германия) - Флора (Эстония)
  • Первый матч – 1:2
  • 21:30 Стяуа (Румыния) - Алашкерт (Армения)
  • Первый матч – 3:0
  • 21:45 Линфилд (Сев. Ирландия) - ХБ Торсхавн (Фареры)
  • Первый матч – 2:2
  • 21:45 Осиек (Хорватия) - ЦСКА С (Болгария)
  • Первый матч – 0:1
  • 21:45 Абердин (Шотландия) - Чихура (Грузия)
  • Первый матч – 1:1
  • 21:45 Спартак Тр (Словакия) - Локомотив Пл (Болгария)
  • Первый матч – 0:2
  • 22:00 Крузейдерс (Северная Ирландия) - Вулверхэмптон (Англия)
  • Первый матч – 0:2
  • 22:00 Витория Гимарайнш (Португалия) - Женесс (Люксембург)
  • Первый матч – 1:0
  • 22:00 Партизан (Сербия) - Коннас Куэй (Уэльс)
  • Первый матч – 1:0
  • 22:15 Стьярнан (Исландия) - Эспаньол (Испания)
  • Первый матч – 0:4

Напомним, Лигу Европы-2018/19 выиграл "Челси"

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Лига Европы Заря Луганск Будучность Подгорица

Источник: Сегодня|Спорт

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