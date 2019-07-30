Луганчане на выезде практически решили вопрос с выходом в следующий этап. Но Скрипник все еще обеспокоен

"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9 2019-07-30T16:58:00+03:00 Футбол Луганчане на выезде практически решили вопрос с выходом в следующий этап. Но Скрипник все еще обеспокоен

Со вторника по четверг в Европе проходят ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе турнира Украину представляет луганская "Заря", которая в гостевой игре с черногорской "Будучностью" побила со счетом 3:1. Теперь осталось закрепить этот успех в повторной встрече 1 августа в Запорожье.

Правда, по итогам первой встречи с "Будучностью" тренер "Зари" Виктор Скрипник обратился к игрокам: "Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сделали в гостях, помогает оптимистично смотреть вперед".

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Лига Европы. 2-й квалифай-раунд. Ответные матчи

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

18:45 Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино)

Первый матч – 5:0

18:45 Линкольн (Гибралтар) - Арарат (Армения)

Первый матч – 0:2

18:55 Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Сев. Македония)

Первый матч – 2:1

19:00 Фероникели (Косово) - Слован Бр (Словакия)

Первый матч – 1:2

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

21:45 Чукарички (Сербия) - Мольде (Норвегия)

Первый матч – 0:0

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

17:00 Астана (Казахстан) - Санта-Колома (Андорра)

Первый матч – 0:0

17:00 Ордабасы (Казахстан) - Млада Болеслав (Чехия)

Первый матч – 1:1

17:30 Кайрат (Казахстан) - Хапоэль Б-Ш (Израиль)

Первый матч – 0:2

18:00 Вииторул (Румыния) - Гент (Бельгия)

Первый матч – 3:6

19:00 КуПС (Финляндия) - Легия (Польша)

Первый матч – 0:1

19:00 Заря (Украина) - Будучность (Черногория)

Первый матч – 3:1

19:15 Университатя Кр (Румыния) - Гонвед (Венгрия)

Первый матч – 0:0

19:30 Рига (Латвия) - Пяст (Польша)

Первый матч – 2:3

19:30 Левски (Болгария) - АЕК Ларнака (Кипр)

Первый матч – 0:3

19:30 Дебрецен (Венгрия) - Торино (Италия)

Первый матч – 0:3

19:30 Хеккен (Швеция) - АЗ Алкмар (Нидерланды)

Первый матч – 0:0

20:00 Шериф (Молдавия) - Партизани (Албания)

Первый матч – 1:0

20:00 Лиепая (Латвия) - Норрчепинг (Швеция)

Первый матч – 0:2

20:00 Мальме (Швеция) - Домжале (Словения)

Первый матч – 2:2

20:00 Вадуц (Лихтенштейн) - Фехервар (Венгрия)

Первый матч – 0:1

20:00 Нефтчи (Азербайджан) - Арсенал Т (Россия)

Первый матч – 1:0

20:00 Динамо Тб (Грузия) - Габала (Азербайджан)

Первый матч – 2:0

20:00 Клаксвик (Фареры) - Люцерн (Швейцария)

Первый матч – 0:1

20:00 Зриньски (Босния и Герцеговина) - Утрехт (Нидерланды)

Первый матч – 1:1

20:00 Атромитос (Греция) - ДАК 1904 (Словакия)

Первый матч – 2:1

20:00 Яблонец (Чехия) - Пюник (Армения)

Первый матч – 1:2

20:00 Маккаби Х (Израиль) - Страсбург (Франция)

Первый матч – 1:3

20:00 АЕЛ (Кипр) - Арис (Греция)

Первый матч – 0:0

20:00 Аполлон Л (Кипр) - Шэмрок Роверс (Ирландия)

Первый матч – 1:2

20:30 Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия)

Первый матч – 1:1

20:30 Брондбю (Дания) - Лехия (Польша)

Первый матч – 1:2

20:30 Прогрес (Люксембург) - Рейнджерс (Шотландия)

Первый матч – 0:2

20:45 Эсбьерг (Дания) - Шахтер С (Беларусь)

Первый матч – 0:2

21:00 Олимпия Л (Словения) - Йени Малатьяспор (Турция)

Первый матч – 2:2

21:00 Гзира Юнайтед (Мальта) - Вентспилс (Латвия)

Первый матч – 0:4

21:30 Штурм (Австрия) - Хеугесунн (Норвегия)

Первый матч – 0:2

21:30 Айнтрахт Ф (Германия) - Флора (Эстония)

Первый матч – 1:2

21:30 Стяуа (Румыния) - Алашкерт (Армения)

Первый матч – 3:0

21:45 Линфилд (Сев. Ирландия) - ХБ Торсхавн (Фареры)

Первый матч – 2:2

21:45 Осиек (Хорватия) - ЦСКА С (Болгария)

Первый матч – 0:1

21:45 Абердин (Шотландия) - Чихура (Грузия)

Первый матч – 1:1

21:45 Спартак Тр (Словакия) - Локомотив Пл (Болгария)

Первый матч – 0:2

22:00 Крузейдерс (Северная Ирландия) - Вулверхэмптон (Англия)

Первый матч – 0:2

22:00 Витория Гимарайнш (Португалия) - Женесс (Люксембург)

Первый матч – 1:0

22:00 Партизан (Сербия) - Коннас Куэй (Уэльс)

Первый матч – 1:0

22:15 Стьярнан (Исландия) - Эспаньол (Испания)

Первый матч – 0:4

Напомним, Лигу Европы-2018/19 выиграл "Челси"

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