"Заря" забила гол, играя в равных составах, а развить преимущество в большинстве не смогла

"Заря" обыграла "Будучность" и в ответном матче. Фото ФК "Заря"

"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 2019-08-01T21:03:00+03:00 Футбол "Заря" забила гол, играя в равных составах, а развить преимущество в большинстве не смогла

Первая украинская команда, стартовавшая в новом сезоне в еврокубках, успешно преодолела второй раунд квалификации Лиги Европы. Луганская "Заря", неделю назад на выезде обыгравшая "Будучность", в ответном поединке в Запорожье одолела вице-чемпионов Черногории со счетом 1:0. Мы проводили текстовый онлайн матча "Заря" – "Будучность".

Гости неплохо начали матч, четко показав свои намерения отыграться после домашних 1:3. К середине первого тайма футболисты "Будучности" потрясли перекладину ворот "Зари", регулярно устраивали фланговые проходы в штрафную, наносили много ударов по воротам. Но все перевернул гол Артема Громова, который он забил после ошибки защитника черногорской команды – тот упал и дал украинской команде провести проход левым флангом.

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Расстроившись после пропущенного мяча, гости получили сразу два удаления! Джурич в борьбе ударил рукой в лицо соперника и получил вторую желтую карточку – она стала красной. А Божович был удален за то, что полез разбираться с главным арбитром встречи.

После этого "Заря" имела тотальное преимущество. При наличии 10 полевых игроков против 8 у соперника команда Виктора Скрипника, тем не менее, не смогла развить успех и забить еще хотя бы один гол. Поединок так и завершился со счетом 1:0.

Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.

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