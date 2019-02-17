"Заря" в сверхрезультативном матче уступила клубу из Польши на сборах

Украинский клуб находится на заваривающей стадии подготовки к сезону

Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Заря" в сверхрезультативном матче уступила клубу из Польши на сборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/953/66a/5c695366ab27b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/953/66a/5c695366ab27b.jpg 2019-02-17T14:29:13+02:00 Футбол Украинский клуб находится на заваривающей стадии подготовки к сезону

В очередном контрольном матче на сборе в Турции луганская "Заря" в сверхрезультативном матче уступила польской "Термалике" – 3:4. Команды устроили настоящую перестрелку, чередуя голы то в одни, то в другие ворота. В заключительном матче на сборах "Заря" сыграет с тбилисским "Динамо" Матч состоится 19 февраля.

"Заря" – "Термалика" (Польша) – 3:4 (1:2)

Голы: Михайличенко (33), Тымчик (53), Леонардо (83) – 23; 36; 64, 73.

"Заря": Махарадзе (Чуваев, 46), Лунев (Кочергин, 46), Михайличенко (Леонардо, 82), Кабаев (Тымчик, 46), Каменюка (к), Чечер, Белый, Арвеладзе, Казаков (Загоруйко, 78), Леднев (Каукау, 70), Майборода (Иванович, 46).

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии. 24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук"

Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Напомним, что на днях в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Первую часть сезона он провел в львовских "Карпатах". Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.

Кроме того, полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет.

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.