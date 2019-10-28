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Защитник-скала Яп Стам самовольно покинул пост тренера "Фейеноорда"

28 октября, 20:30

Специалист проработал в команде меньше полугода

Яп Стам

Яп Стам / Фото: Getty Images

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"Фейенорд" объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера после разгромного поражения от "Аякса" (0:4) в чемпионате Нидерландов. В заявлении клуба уточняется, что Стам принял решение об уходе самостоятельно и не был уволен.

"Я тщательно обдумывал это и принял решение, что для всех сторон будет лучше, если я покину клуб", – приводит официальный сайт "Фейенорда" слова Стама.

Стам пришел в "Фейенорд" летом 2019 года, а до этого возглавлял "Рединг" и "Зволле". После 11 туров чемпионата Нидерландов "Фейенорд" набрал 14 очков и занимает 12-е место.

Смотрите, как "Аякс" сражался с "Челси" в Лиге чемпионов:

В бытность игрока Стам защищал цвета ПСВ, "МЮ", "Лацио", "Милана" и "Аякса" и запомнился болельщикам своим брутальным внешним видом и игрой. Он становился чемпионом Голландии в составе ПСВ, трижды – чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов с "МЮ". В его карьере есть один запоминающийся момент. Во время матча Евро-2000 против сборной Чехии Стам столкнулся главами с еще одним знаменитым гигантом Яном Коллером и получил рассечение брови. Медики осмотрели повреждение и решили зашить рассечение прямо на лавке запасных. Пока врач работал иголкой, Стам с невозмутимым лицом наблюдал за происходящим на поле и хотел еще вернуться на поле, но в итоге его заменили.

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чемпионат Голландии Фейеноорд Яп Стам

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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