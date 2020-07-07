Здесь точно без Роналду: опубликована сборная азиатских игроков за всю историю чемпионатов мира

Азиатская конфедерация футбола (AFC) опубликовала символическую сборную азиатских игроков за всю историю чемпионатов мира, составленную по итогам голосования среди болельщиков. В сборную ЧМ попали по четыре игрока из Саудовской Аравии и Южной Кореи, а также три игрока из Японии.
Интересно, что болельщики не включили в символическую сборную лучшего бомбардира среди национальных команд иранца Ади Даеи, который в свое время наколотил на международном уровне 109 мячей.
Напомним, что среди азиатских команд чаще всего на чемпионатах мира выступала Южная Корея – 10 раз. На их же счету и наивысшее достижение на мундиалях – четвертое место на домашнем ЧМ-2002.
Символическая сборная лучших игроков AFC на ЧМ по версии болельщиков:
- Вратарь: Мохаммед Аль-Дейя (Саудовская Аравия);
- Защитники: Ли Ен-Пхе, Хон Мен-Бо (оба – Южная Корея), Абдулла Зобромауи (Саудовская Аравия), Юто Нагатомо (Япония);
- Полузащитники: Пак Чи-Сон (Южная Корея), Фуад Анвар (Саудовская Аравия), Хидетоси Наката, Кейсуке Хонда (оба – Япония);
- Нападающие: Сон Хын-Мин (Южная Корея), Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия).
Напомним, что во время вынужденной паузы в чемпионате Англии форвард "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин прошел службу в корейской армии. По правилам, все мужчины Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить два года.
Смотрите, как забивает Сон Хын-Мин:
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