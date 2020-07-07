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Здесь точно без Роналду: опубликована сборная азиатских игроков за всю историю чемпионатов мира

7 июля, 17:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

В команду мечты азиатских болельщиков не включили рекордсмена по голам за сборную

Азиатская конфедерация футбола (AFC) опубликовала символическую сборную азиатских игроков за всю историю чемпионатов мира, составленную по итогам голосования среди болельщиков. В сборную ЧМ попали по четыре игрока из Саудовской Аравии и Южной Кореи, а также три игрока из Японии.

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Интересно, что болельщики не включили в символическую сборную лучшего бомбардира среди национальных команд иранца Ади Даеи, который в свое время наколотил на международном уровне 109 мячей.

Напомним, что среди азиатских команд чаще всего на чемпионатах мира выступала Южная Корея – 10 раз. На их же счету и наивысшее достижение на мундиалях – четвертое место на домашнем ЧМ-2002.

Символическая сборная лучших игроков AFC на ЧМ по версии болельщиков:

  • Вратарь: Мохаммед Аль-Дейя (Саудовская Аравия);
  • Защитники: Ли Ен-Пхе, Хон Мен-Бо (оба – Южная Корея), Абдулла Зобромауи (Саудовская Аравия), Юто Нагатомо (Япония);
  • Полузащитники: Пак Чи-Сон (Южная Корея), Фуад Анвар (Саудовская Аравия), Хидетоси Наката, Кейсуке Хонда (оба – Япония);
  • Нападающие: Сон Хын-Мин (Южная Корея), Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия).

Напомним, что во время вынужденной паузы в чемпионате Англии форвард "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин прошел службу в корейской армии. По правилам, все мужчины Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить два года.

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Смотрите, как забивает Сон Хын-Мин:

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футбол футболист чемпионат мира Кейсуке Хонда Сон Хын Мин

Источник: Сегодня|Спорт

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