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Изучит теорию по ядерной подготовке: футболист "Тоттенхэма" на карантине обживается в армии

20 апреля, 13:53

Андрей Фоменко

Кореец Сон Хын Мин проходит службу на Родине в непростых условиях

Многие спортсмены во время карантина скучают и пытаются находить себе новые занятия. Ведь постоянно тренироваться в домашних условиях не будешь. А вот кто точно не будет скучать, так это корейский нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. 27-летний футболист прибыл в родные края для прохождения армейской службы. Мы писали, что игрок "Тоттенхэма" подвергнется "жестоким" испытаниям в армии.

По правилам все мужчины Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить два года. Но Сон получил временное освобождение после того, как в составе национальной сборной выиграл летние Азиатские игры в 2018 году. Сейчас парень приехал в лагерь и приступил к прохождению всего лишь трехнедельной военной службы в армии. Футболиста "шпор" в маске засняли фанаты возле учебного лагеря морской пехоты на острове Чеджудо на юге страны.

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Сон Хын Мин пройдет лишь базовую подготовку для военных: научиться стрелять, изучит принципы действия слезоточивого газа. Также футболист пройдет теорию по химической, биологической, радиологической и ядерной военной подготовке.

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Читайте, как кореец из "Тоттенхэма" совершил шикарный проход и забил мяч в чемпионате Англии.

Смотрите, как Сон Хын Мин забивал в ворота "Баварии" в Лиге чемпионов

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футбол Тоттенхэм сборная Южной Кореи военная служба Сон Хын Мин

Источник: ua-football

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