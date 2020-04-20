Изучит теорию по ядерной подготовке: футболист "Тоттенхэма" на карантине обживается в армии

Многие спортсмены во время карантина скучают и пытаются находить себе новые занятия. Ведь постоянно тренироваться в домашних условиях не будешь. А вот кто точно не будет скучать, так это корейский нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. 27-летний футболист прибыл в родные края для прохождения армейской службы. Мы писали, что игрок "Тоттенхэма" подвергнется "жестоким" испытаниям в армии.

По правилам все мужчины Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить два года. Но Сон получил временное освобождение после того, как в составе национальной сборной выиграл летние Азиатские игры в 2018 году. Сейчас парень приехал в лагерь и приступил к прохождению всего лишь трехнедельной военной службы в армии. Футболиста "шпор" в маске засняли фанаты возле учебного лагеря морской пехоты на острове Чеджудо на юге страны.

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Сон Хын Мин пройдет лишь базовую подготовку для военных: научиться стрелять, изучит принципы действия слезоточивого газа. Также футболист пройдет теорию по химической, биологической, радиологической и ядерной военной подготовке.

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