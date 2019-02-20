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Жадность не знает пределов: фаны "Баварии" устроили акцию протеста на матче ЛЧ

Сегодня, 10:08

Немецкие болельщики протестовали против высоких цен на билеты

Протест фанатов "Баварии"
Протест фанатов "Баварии". Фото: AFP
Жадность не знает пределов: фаны "Баварии" устроили акцию протеста на матче ЛЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0b/005/5c6d0b005f888.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0b/005/5c6d0b005f888.jpg Футбол Немецкие болельщики протестовали против высоких цен на билеты

Болельщики мюнхенской "Баварии" во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который проходил на стадионе "Энфилд", устроили акцию протеста против высоких цен на билеты.

В начале второго тайма болельщики мюнхенского клуба развернули большой баннер со словами: "Гостевой билет: "Ливерпуль" – 48 фунтов, "Бавария" – 55 евро. Жадность не знает пределов. 20 - это много". Поклонники мерсисайдцев не остались в стороне и приветствовали эту акцию аплодисментами.

Фраза "20 – это много" повторяет название кампании, начатую в Англии Федерацией футбольных болельщиков в поддержку того, чтобы клубы ограничивали цены на билеты для болельщиков в 20 фунтов.

Напомним, мы вели онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария", который завершился со счетом – 0:0. Ответная игра между "Баварией" и "Ливерпулем" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене 13 марта.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. В украинскую столицу приехали тысячи английских фанов:

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Тег болельщики, Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария

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