Жадность не знает пределов: фаны "Баварии" устроили акцию протеста на матче ЛЧ
Немецкие болельщики протестовали против высоких цен на билеты
Болельщики мюнхенской "Баварии" во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который проходил на стадионе "Энфилд", устроили акцию протеста против высоких цен на билеты.
В начале второго тайма болельщики мюнхенского клуба развернули большой баннер со словами: "Гостевой билет: "Ливерпуль" – 48 фунтов, "Бавария" – 55 евро. Жадность не знает пределов. 20 - это много". Поклонники мерсисайдцев не остались в стороне и приветствовали эту акцию аплодисментами.
Фраза "20 – это много" повторяет название кампании, начатую в Англии Федерацией футбольных болельщиков в поддержку того, чтобы клубы ограничивали цены на билеты для болельщиков в 20 фунтов.
Напомним, мы вели онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария", который завершился со счетом – 0:0. Ответная игра между "Баварией" и "Ливерпулем" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене 13 марта.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. В украинскую столицу приехали тысячи английских фанов:
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