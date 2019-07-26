Жена российского футболиста продает бандитскую машину мужа, пока он сидит в тюрьме
Павел Мамаев попал за решетку после избиения нескольких человек
Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии в Белгородской области. В своем Instagram она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продается.
Mercedes AMG G63, а в народе просто "Гелендваген" – популярный автомобиль среди криминалитета 90-х, но любовь к угловатому внедорожнику сохранилась и по сей день. ТОП-10 самых бандитских автомобилей Украины и России.
Напомним, Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года. Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища – до 7 декабря.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидят футболисты, сбежали заключенные. Двое заключенных сбежали через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль. Оба были осуждены по статье 228 ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").
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