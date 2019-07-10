Побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидят футболисты, сбежали заключенные

Двое заключенных сбежали через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль

Футболисты сели за драку. Фото: dni.ru

В тюрьме, где пребывают нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, состоялся побег, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключенных. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключенные сели в ожидавший их автомобиль.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В ИК-4 были отправлены братья Кокорины и Мамаев. Протасовицкий же был переведен в другую колонию.

Как мы писали ранее, апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке. "Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток", – считает Юрий Семин.

Также сообщалось, что в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться.

Как мы писали, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака. В России высмеяли решение Фемиды об уничтожении вещественного доказательства в деле о скандальных футболистах.

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