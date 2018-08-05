Жена вратаря "Динамо" загорает в непристойной позе

Валерия Бойко, жена вратаря сборной Украины и киевского "Динамо" Дениса Бойко, продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиям. На сей раз Валерия показала, как принимает солнечные ванны.

"Непристойная поза", – в шутку написали подписчики под ее сексуальной фотографией на шезлонге.

"Холодно – плохо, жарко – плохо. Нас не понять, но я все же предпочитаю жару. Хочу постоянное лето", – это уже Валерия подписало свое фото возле бассейна.

Ранее мы писали, что Валерия Бойко поразила подписчиков фотографией в бикини на надувном фламинго. "Ну очень похудела. Срочно массу набрать надо! Ты мне с массой больше нравилась", – пишут поклонники. "Будем работать", – писала тогда девушка.

Кроме того, Валерия похвасталась отдыхом в прозрачном купальнике на пляже, а также восхитила фигурой на отдыхе в Турции.

Мы также писали, что Анна Кравец показала идеальную фигуру в бикини и ответила на интригующие вопросы.

А супруга бывшего партнера Бойко по сборной Александра Мандзюка в бикини рассказала, как радуется дождю.