Женщину-министра спорта Франции пытались облить водой фанаты

Роксана Марасиняню была медалисткой Олимпиады-2000 в плавании на спине

Роксана Марасиняню - министр молодежи и спорта Франции / Фото: Facebook

Министр молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняню подверглась атаке футбольных фанатов во время матча третьего дивизиона чемпионата страны между клубами "Ред Стар" и "Кевийи-Руан" (1:0). В начале второго тайма фанаты стали скандировать нецензурные выражения в адрес Марасиняню, выражая таким образом свой протест против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона.

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44-летняя Роксана Марасиняню имеет румынские корни, они стала министром молодежи и спорта Франции 4 сентября прошлого года, то есть находится на своем посте уже больше года. На Олимпиаде-2000 в Сиднее Марасиняню завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине.

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Роксана Марасиняню была вынуждена покинуть стадион через черный ход. У арены министра поджидали агрессивные болельщики, которые продолжили скандирование и попытались облить ее водой, когда она садилась в машину.

На прошлой неделе во Франции началась общенациональная забастовка против предложенной президентом страны реформы, которая подразумевает единые правила начисления пенсии.

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