Женские команды устроили массовую драку из-за пенальти

Сегодня, 22:17

Четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм


Матч аргентинских женских команд "Университарио" – "Либертад" завершился массовой дракой, сообщает британский интернет-портал The Sun. Причиной конфликта стало несогласие тренера "Либертада" с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды.

Одну из футболисток "Университарио" возмутило поведение тренера соперников, и она принялась кричать на него. За наставника вступились футболистки "Либертада", и словесная перепалка переросла в массовую драку.

Сообщается, что четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Университарио".

Ранее зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии.

Напомним, картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону.

Отметим, что в апреле случилась жестокая драка на женском футболе в УкраинеПосле матча "Пантеры" – "Еднисть" подрались футболистки обеих команд.
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Источник:

Championat.ru

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