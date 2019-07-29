За 452 тысячи евро клуб "Андорра" будет выступать в третьем испанском дивизионе

Пике с партнерами по "Андорре". Фото mundodeportivo.com

Жерар Пике купил место своей команде в чемпионате Испании https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/f01/292/5d3f01292f6cb.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/f01/292/5d3f01292f6cb.jpg 2019-07-29T17:22:00+03:00 Футбол За 452 тысячи евро клуб "Андорра" будет выступать в третьем испанском дивизионе

Клуб "Андорра", владельцем которого является защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике, переведен в Сегунду (третий дивизион). Как сообщает Mundo Deportivo, клуб в следующем сезоне займет место команды "Реус Депортиу", которая была исключена из испанской лиги из-за финансовых проблем. Отмечается, что "Андорра" уже оплатила пошлину в размере 452 тысяч евро на счет Федерации футбола Испании.

Напомним, что Пике стал владельцем "Андорры" в конце 2018 года. Вместе с правами на клуб к нему перешли 200 тысяч евро долгов, которые он обязался погасить. В прошлом сезоне клуб выступал в четвертом по силе испанском дивизионе.

Ранее сам Пике заявлял, что хочется вывести свою команду на профессиональный уровень.

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Напомним, что Пике также является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса – крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе.

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После ЧМ-2018 Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании. 31-летний защитник начал международную карьеру в 2009 году, успел провести за сборную Испании 103 матча и отметиться 5-ю голами. Теперь он намерен сосредоточиться на карьере в каталонском клубе.

А вот так Пике забивает за "Барселону":

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