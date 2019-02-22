Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым
Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"
В пятницу в 14:00 по киевскому времени штаб-квартире УЕФА в Ньоне начнется процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнает и единственный представитель Украины на этой стадии – киевское "Динамо". Расскажем, как пройдет жеребьевка. Процедура "слепая", сеяных команд нет, и клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару и точно не сыграет с "Зенитом" и "Краснодаром", таким образом, у киевлян осталось 13 возможных соперников.
Все участники жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
- "Динамо" (Украина)
- "Айнтрахт" (Германия)
- "Арсенал" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Валенсия" (Испания)
- "Вильяреал" (Испания)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Интер" (Италия)
- "Наполи" (Италия)
- "Ренн" (Франция)
- "Севилья" (Испания)
- "Славия" (Чехия)
- "Челси" (Англия)
- "Зенит" (Россия)
- "Краснодар" (Россия)
Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки. Команды, выпавшие на жеребьевке первыми, первые матчи проведут дома. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку.
Путь в Баку:
- 7 марта: первые матчи 1/8 финала
- 14 марта: ответные матчи 1/8 финала
- 15 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
- 11 апреля: первые матчи 1/4 финала
- 18 апреля: ответные матчи 1/4 финала
- 2 мая: первые матчи 1/2 финала
- 9 мая: ответные матчи 1/2 финала
- 29 мая: финал – стадион "Олимпийский", Баку
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