Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым

Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"

Жеребьевка пройдет в Ньоне. Фото: Getty Images

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fa6/be8/5c6fa6be8e075.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fa6/be8/5c6fa6be8e075.jpg 2019-02-22T09:38:12+02:00 Футбол Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"

В пятницу в 14:00 по киевскому времени штаб-квартире УЕФА в Ньоне начнется процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнает и единственный представитель Украины на этой стадии – киевское "Динамо". Расскажем, как пройдет жеребьевка. Процедура "слепая", сеяных команд нет, и клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару и точно не сыграет с "Зенитом" и "Краснодаром", таким образом, у киевлян осталось 13 возможных соперников.

Все участники жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Динамо" (Украина)

"Айнтрахт" (Германия)

"Арсенал" (Англия)

"Бенфика" (Португалия)

"Валенсия" (Испания)

"Вильяреал" (Испания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Интер" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Ренн" (Франция)

"Севилья" (Испания)

"Славия" (Чехия)

"Челси" (Англия)

"Зенит" (Россия)

"Краснодар" (Россия)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки. Команды, выпавшие на жеребьевке первыми, первые матчи проведут дома. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку.

Путь в Баку:

7 марта: первые матчи 1/8 финала

14 марта: ответные матчи 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал – стадион "Олимпийский", Баку

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Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.