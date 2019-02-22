Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым

Сегодня, 09:38

Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"

Жеребьевка пройдет в Ньоне
Жеребьевка пройдет в Ньоне. Фото: Getty Images
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fa6/be8/5c6fa6be8e075.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fa6/be8/5c6fa6be8e075.jpg Футбол Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"

В пятницу в 14:00 по киевскому времени штаб-квартире УЕФА в Ньоне начнется процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнает и единственный представитель Украины на этой стадии – киевское "Динамо". Расскажем, как пройдет жеребьевка. Процедура "слепая", сеяных команд нет, и клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару и точно не сыграет с "Зенитом" и "Краснодаром", таким образом, у киевлян осталось 13 возможных соперников.

Все участники жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

  • "Динамо" (Украина)
  • "Айнтрахт" (Германия)
  • "Арсенал" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Валенсия" (Испания)
  • "Вильяреал" (Испания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Интер" (Италия)
  • "Наполи" (Италия)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Славия" (Чехия)
  • "Челси" (Англия)
  • "Зенит" (Россия)
  • "Краснодар" (Россия)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки. Команды, выпавшие на жеребьевке первыми, первые матчи проведут дома. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку.

Путь в Баку:

  • 7 марта: первые матчи 1/8 финала
  • 14 марта: ответные матчи 1/8 финала
  • 15 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
  • 11 апреля: первые матчи 1/4 финала
  • 18 апреля: ответные матчи 1/4 финала
  • 2 мая: первые матчи 1/2 финала
  • 9 мая: ответные матчи 1/2 финала
  • 29 мая: финал – стадион "Олимпийский", Баку

Читайте также

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег УЕФА, жеребьевка, Лига Европы

Вы сейчас просматриваете новость " Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избиение перекладины и парад Алле: как "Шахтер" вылетел из еврокубков

Сегодня, 09:13

"Шахтер" во Франкфурте мог повторить 2:2, но босс "Айнтрахта" был в фартовых кроссовках

"Динамо" засолило греков: обзор матча против "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы

Сегодня, 09:05

Новичок "Динамо" Фран Соль показал, для чего его покупали – испанец забил единственный гол в матче

«Девочка должна быть задушена»

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной - СМИ

Хакер умудрился сгенерировать 184 миллиарда биткоинов

В России ополчились на Лолиту из-за Крыма

Украинцев поголовно обманывают при покупке автомобилей

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий
Загрузка...

Онлайн матча "Динамо" – "Олимпиакос": Соль приносит победу Киеву

Вчера, 23:59

Динамовцы обыграли греков и вышли в следующий раунд Лиги Европы

Где смотреть матч "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы

Вчера, 15:21

Список трансляций ответного матча 1/16 финала на ТВ и в интернете

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

Вчера, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

20 февраля, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

20 февраля, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха