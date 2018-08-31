Жеребьевка Лиги Европы для "Динамо" и "Ворсклы": все, что нужно знать о церемонии

На кого могут попасть "Динамо" и "Ворскла" в группе второго по значимости еврокубкового турнира

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 31 августа в зале "Гримальди Форум" в Монако и начнется в 14:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию жеребьевки Лиги Европы можно на канале "Футбол 1". Своих соперников узнают украинские клубы "Ворскла" (получила прямую путевку в группу) и "Динамо" (понизилось в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов).

48 клубов распределяют по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины. Клубы из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам. Процедура будет окончательно утверждена перед жеребьевкой.

Корзины для жеребьевки Лиги Европы:

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 "Севилья" (ESP) 113,000

"Арсенал" (ENG) 93,000

"Челси" (ENG) 82,000

"Зенит" (RUS) 78,000

"Байер" (GER) 66,000

"Динамо" Киев (UKR) 62,000

"Бешикташ" (TUR) 57,000

"Зальцбург" (AUT) 55,500

"Олимпиакос" (GRE) 54,000

"Вильяреал" (ESP) 52,000

"Андерлехт" (BEL) 48,000

"Лацио" (ITA) 41,000 "Спортинг" (POR) 40,000

"Лудогорец" (BUL) 37,000

"Копенгаген" (DEN) 34,000

"Олимпик" (FRA) 32,000

"Селтик" (SCO) 31,000

ПАОК (GRE) 29,500

"Милан" (ITA) 28,000

"Генк" (BEL) 27,000

"Фенербахче" (TUR) 23,500

"Краснодар" (RUS) 23,500

"Астана" (KAZ) 21,750

"Рапид" (AUT) 21,500 "Бетис" (ESP) 21,399

"Карабах" (AZR) 20,500

БАТЭ (BLR) 20,500

"Динамо" Загреб (CRO) 17,500

"РБ Лейпциг" (GER) 17,000

"Айнтрахт" (GER) 14,285

"Мальме" (SWE) 14,000

"Спартак" (RUS) 13,500

"Стандард" (BEL) 12,500

"Цюрих" (SUI) 12,000

"Бордо" (FRA) 11,283

"Ренн" (FRA) 11,283 "Аполлон" (CYP) 10,000

"Русенборг" (NOR) 9,000

"Ворскла" (UKR) 8,226

"Славия" (CZE) 7,500

"Акхисар Беледиеспор" (TUR) 7,160

"Яблонец" (CZE) 6,035

АЕК (CYP) 4,310

"Види" (HUN) 4,250

"Рейнджерс" (SCO) 3,725

"Дюделанж" (LUX) 3,500

"Спартак" (SVK) 3,500

"Сарпсборг" (NOR) 3,485

Даты матчей группового этапа Лиги Европы:

20 сентября: групповой этап, тур 1

4 октября: групповой этап, тур 2

25 октября: групповой этап, тур 3

8 ноября: групповой этап, тур 4

29 ноября: групповой этап, тур 5

13 декабря: групповой этап, тур 6

Даты жеребьевок и матчей плей-офф Лиги Европы:

17 декабря: жеребьевка 1/16 финала

14 февраля: первые матчи 1/16 финала

21 февраля: ответные матчи 1/16 финала

22 февраля: жеребьевка 1/8 финала

7 марта: первые матчи 1/8 финала

14 марта: ответные матчи 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал – стадион "Олимпийский", Баку

Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда Юрия Вернидуба не удержала нужный счет в поединке с немецким "Лейпцигом".