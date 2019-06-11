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Определился первый неудачник отбора на ЧМ-2022 в Катаре

11 июня, 13:07

В Азии проходит первый квалификационный раунд чемпионата мира

Фото: AFP

Сборная Бутана стала первой командой, которая лишилась шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В первом квалификационном раунде азиатской зоны команда Бутана по сумме двух встреч проиграл сборной Гуама (1:0, 0:5).

Сегодня состоятся еще четыре ответные встречи первого квалификационного раунда азиатской зоны:

  • 15:15 Бруней – Монголия (первый матч – 0:2)
  • 15:45 Восточный Тимор – Малайзия (1:7)
  • 16:00 Бангладеш – Лаос (1:0)
  • 19:00 Пакистан – Камбоджа (0:2)

Как сообщалось ранее, в футбольном ЧМ-2022 примут участие 32 сборные: в ФИФА отказались расширять турнир. Зимой 2022 года чемпионат мира пройдет только в Катаре, а значит, расширения до 48 стран-участниц не будет.

В азиатской квалификации чемпионата мира будет проведено четыре раунда, причем первые два раунда одновременно являются отбором на Кубок Азии 2023 года. В первом раунде 12 команд разбиты на шесть пар, которые проведут по два матча. Победители двухматчевого противостояния пройдут во второй раунд, где 40 команд будут разбиты на восемь групп по пять команд, победители групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места выйдут в третий раунд квалификации.

Напомним, вчера сборная Украины победила Люксембург 1:0 в отборе на Евро-2020. Победный гол на свой счет записал Роман Яремчук. Украинская команда имеет 10 очков и располагается на первом месте турнирной таблицы группы В.

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Тег ЧМ-2022, сборная Бутана

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Источники:

Сегодня|Спорт , Livesport.ru

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