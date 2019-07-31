Португальский специалист рассказал, что начнет учить немецкий язык, хотя и не верит в трудоустройство в Бундеслиге

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Жозе Моуринью не может найти работу: "Что мне делать, учить русский?" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E 2019-07-31T11:47:00+03:00 Футбол Португальский специалист рассказал, что начнет учить немецкий язык, хотя и не верит в трудоустройство в Бундеслиге

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью заявил, что не думает о поездке в Бундеслигу, но при этом он собирается учить тяжелый для португальца немецкий язык. Последним местом работы 56-летнего специалиста был английский "МЮ", из которого он был уволен в декабре прошлого года. С тех пор "Особенный" остается без работы.

"Немецкий язык очень сложен, – рассказал специалист в интервью Sky Sports. – Для португальца выучить испанский или итальянский язык очень легко. А вот с немецким тяжелее. Когда я вернусь в Лондон в сентябре, то буду заниматься им два или три раза в неделю, чтобы попробовать. Но, если честно, я не думаю о поездке в Бундеслигу. Ни один клуб не ждет меня. Никто не стучит в мою дверь, не так ли? Что я могу сделать? Учить немецкий, русский?".

Вчера мы писали, что Жозе Моуринью размышляет о своем будущем. "У меня еще есть порох в пороховницах!", – говорил португальский специалист.

Моуринью признался, что не планирует пока переходить на работу со сборными.

"Работа в сборной для меня... один матч в месяц? Много офисной работы. Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года – чемпионат мира... нет уж. Все еще нет. Но однажды, может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны. Потому что, когда я приезжаю на чемпионат мира или Европы, когда нахожусь в центре такого турнира, у меня возникает ощущение, что однажды хочу поработать на нем. Не сейчас, но однажды, и если бы это была сборная Португалии, я бы был очень горд".

Напомним, что два года назад Конте не пожал руку Моуринью:

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