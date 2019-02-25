Жозе Моуринью – о вратаре "Челси": "Меня расстроила эта ситуация"

Знаменитый тренер считает, что голкипер таким образом хотел показать свой характер

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Жозе Моуринью – о вратаре "Челси": "Меня расстроила эта ситуация" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/408/77b/5c740877b6696.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/408/77b/5c740877b6696.jpg 2019-02-25T17:23:49+02:00 Футбол Знаменитый тренер считает, что голкипер таким образом хотел показать свой характер

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мыслями о недопонимании между вратарем "Челси" Кепой Аррисабалагой и наставником команды Маурицио Сарри во время финального матча Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти).

Напомним, что на серию пенальти Сарри хотел поменять Кепу на Кабальеро, но голкипер категорически отказался покидать поле.

"Мне повезло, что такое никогда не происходило со мной. Но я могу понять и Кепу, и Сарри. С одной стороны, есть вратарь, который хочет показать характер и готов помочь команде в такой важной части игры, как серия пенальти. Это хорошо.

Но с другой стороны, такое поведение футболиста оставляет тренера и его штаб в шатком положении. Даже Кабальеро, собиравшийся войти в игру, в итоге оказался в путанице, которая никак не должна была его касаться. Меня расстроила эта ситуация", – заявил Моуринью.

Напомним, что на прошлой неделе прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии "Челси" сыграет против киевского "Динамо". Первый матч состоится 7 марта в Лондоне.

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