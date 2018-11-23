Моуринью раскритиковал молодых футболистов за нехватку характера

Вчера, 15:26

Португальский тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал, чего не хватает его подопечным

Жозе Моуринью сам - крепкий орешек. Фото AFP
Жозе Моуринью сам - крепкий орешек. Фото AFP

В нынешнем сезоне дела у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии идут отвратительно. После 12-ти туров команда Жозе Моуринью, которого уже не раз СМИ отправляли в отставку, занимает 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям даже "Борнмуту" и "Уотфорду". А тем временем акции "МЮ" обрушились до рекордного показателя с 2017 года.

Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" в интервью The Mirror рассказал, чего не хватает молодым звездам его команды, попытавшись таким образом частично объяснить нестабильность своей команды.

"Им не хватает зрелости. Я имею в виду личностную зрелость, – заявил Моуринью. – Мы были более зрелыми, менее защищенными, лучше готовы ко взрослой жизни. А сейчас дети испорчены, у них другая жизнь, их окружение приятнее. Близкие люди слишком часто их оправдывают. Футболисты и люди в целом теперь взрослеют гораздо медленнее. Шоу, Марсьяль, Лингард, Рэшфорд — молодые парни с большим потенциалом, но им не хватает характера".

Зато в Лиге чемпионов недавно "Манчестер Юнайтед" навел шороху: манкунианцы одержали волевую победу в Турине над "Ювентусом" (2:1). А позже Моуринью рассказал о своих гримасах в сторону болельщиков итальянского клуба.

Тем временем одного из молодых звездных футболистов "МЮ" может потерять в ближайшее время. У Марсьяля летом 2019 года заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед". Его нужно или продлевать сейчас, или продавать, потому что летом он уйдет бесплатно, а рыночная стоимость парня – около 60 млн евро.
Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью

Вы сейчас просматриваете новость "Моуринью раскритиковал молодых футболистов за нехватку характера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

The Mirror

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Серхио Агуэро вошел в топ-5 бомбардиров в истории манчестерских дерби. Фото AFP

Агуэро с легендами и пенальти первым касанием: обзор матча чемпионата Англии

11 Ноября, 21:03

"Манчестер Сити" впервые с ноября 2014 года обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле

Футбол

Гол Криштиану Роналду в ворота его бывшей команды признали лучшим в Лиге чемпионов

9 Ноября, 14:45

Португалец победил по итогам матчей четвертого тура группового этапа
Загрузка...
Загрузка...