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Жозе Моуринью рассказал, как чуть не умер в ящике с грязным бельем

Сегодня, 14:02

Знаменитый тренер признался, что в 2005 году обманом попал в раздевалку "Челси", хотя был дисквалифицирован

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Getty Images
Жозе Моуринью рассказал, как чуть не умер в ящике с грязным бельем //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/463/7e4/5c44637e4d82d.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/463/7e4/5c44637e4d82d.jpg Футбол Знаменитый тренер признался, что в 2005 году обманом попал в раздевалку "Челси", хотя был дисквалифицирован

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда португальский специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный поединок Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Да, это на самом деле было. "Челси" – "Бавария" – большой матч в Лиге чемпионов. Я должен был находиться с игроками и у меня получилось. Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел. Главная проблема заключалась в том, что потом незаметно уйти из раздевалки. Тогда Стюарт Баннистер, который отвечал в "Челси" за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вывозил ящик, за ним пошли сотрудники УЕФА. Они очень хотели меня найти. Сюарту пришлось закрыть крышку. Когда он ее открыл, я умирал. Серьезно говорю. Я был при смерти. Это правда", – цитирует Моуринью Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Ранее стало известно, что за последний месяц Жозе Моуринью отверг три предложения о работе. Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям.

Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. Ранее он также работал в лондонском "Челси", мадридском "Реале", миланском "Интере", португальских "Порту", "Бенфике".

На днях стало известно, сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта. Португальский специалист получил 15 миллионов фунтов.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года появились неожиданные новости о новом клубе Жозе Моуринью. По данным СМИ, знаменитый португальский тренер мог возглавить аргентинский "Бока Хуниорс", но этого не произошло. 

тренер, Лига чемпионов, Жозе Моуринью, Челси Лондон

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Источники:

СЭ , Daily Mail / Sport

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