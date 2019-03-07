Жуниор Мораес: "Заинтересован только в том, чтобы помочь "Шахтеру" победить в чемпионате"

Бразильский форвард не думает о бомбардирской гонке с Марьяном Шведом

Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Жуниор Мораес: "Заинтересован только в том, чтобы помочь "Шахтеру" победить в чемпионате" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0eb/619/5c80eb6193a89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0eb/619/5c80eb6193a89.jpg 2019-03-07T11:59:00+02:00 Футбол Бразильский форвард не думает о бомбардирской гонке с Марьяном Шведом

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился мнением о предстоящей встрече с львовскими "Карпатами" в Харькове. Поединок состоится 10 марта в ОСК "Металлист" в 17:00 в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Мораес наколотил уже 15 мячей, а его ближайший преследователь из Карпат Марьян Швед имеет на четыре гола меньше. Ранее Василий Кобин заявил: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство".

- Жуниор, в первом круге вы забили львовянам уже в дебюте и в итоге добились победы с крупным счетом. Это был решающий момент матча?

- Да, забить как можно быстрее всегда важно, поскольку придает больше уверенности.

- "Карпаты" демонстрируют атакующий футбол и экспериментируют с тактическими схемами. На твой взгляд, какую тактику львовяне применят в игре с "Шахтером"?

- Это сильный соперник, с ним всегда тяжело. Думаю, "Карпаты" будут ждать наших ошибок, чтобы провести быстрые контратаки.

- В чем сильные стороны Марьяна Шведа, который является твоим главным конкурентом в борьбе за звание лучшего бомбардира?

- В Украине много молодых футболистов с большим потенциалом, и Швед – один из них. У него отличные атакующие навыки, отмечу и хороший удар.

- Сколько мячей нужно забить, чтобы выиграть бомбардирскую гонку?

- Я заинтересован только в том, чтобы помочь команде победить в чемпионате. Это моя главная цель и мотивация! А о том, сколько мячей я должен забить, не думаю.

Ранее Андрей Воробей заявил об игре "Шахтер" – "Карпаты" следующее: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче".

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