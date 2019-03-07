Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Жуниор Мораес: "Заинтересован только в том, чтобы помочь "Шахтеру" победить в чемпионате"

Сегодня, 11:59

Бразильский форвард не думает о бомбардирской гонке с Марьяном Шведом

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Жуниор Мораес: "Заинтересован только в том, чтобы помочь "Шахтеру" победить в чемпионате" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0eb/619/5c80eb6193a89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0eb/619/5c80eb6193a89.jpg Футбол Бразильский форвард не думает о бомбардирской гонке с Марьяном Шведом

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился мнением о предстоящей встрече с львовскими "Карпатами" в Харькове. Поединок состоится 10 марта в ОСК "Металлист" в 17:00 в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Мораес наколотил уже 15 мячей, а его ближайший преследователь из Карпат Марьян Швед имеет на четыре гола меньше. Ранее Василий Кобин заявил: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство".

- Жуниор, в первом круге вы забили львовянам уже в дебюте и в итоге добились победы с крупным счетом. Это был решающий момент матча?

- Да, забить как можно быстрее всегда важно, поскольку придает больше уверенности.

- "Карпаты" демонстрируют атакующий футбол и экспериментируют с тактическими схемами. На твой взгляд, какую тактику львовяне применят в игре с "Шахтером"?

- Это сильный соперник, с ним всегда тяжело. Думаю, "Карпаты" будут ждать наших ошибок, чтобы провести быстрые контратаки.

- В чем сильные стороны Марьяна Шведа, который является твоим главным конкурентом в борьбе за звание лучшего бомбардира?

- В Украине много молодых футболистов с большим потенциалом, и Швед – один из них. У него отличные атакующие навыки, отмечу и хороший удар.

- Сколько мячей нужно забить, чтобы выиграть бомбардирскую гонку?

- Я заинтересован только в том, чтобы помочь команде победить в чемпионате. Это моя главная цель и мотивация! А о том, сколько мячей я должен забить, не думаю.

Ранее Андрей Воробей заявил об игре "Шахтер" – "Карпаты" следующее: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , Жуниор Мораес

Вы сейчас просматриваете новость " Жуниор Мораес: "Заинтересован только в том, чтобы помочь "Шахтеру" победить в чемпионате"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кобин: "Шахтеру" нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство"

Сегодня, 10:56

Украинский футболист считает, что Швед не сможет навязать Мораесу борьбу в гонке бомбардиров

Андрей Воробей об игре "Шахтер" – "Карпаты": "С защитниками дончан Шведу будет намного легче"

5 марта, 20:17

Перед центральным матчем тура экс-форвард "горняков" сравнил шансы Шведа и Мораеса на звание лучшего снайпера УПЛ

"Неудачно приземлился": для операции игроку "Динамо" вызвали профессора из США

5 марта, 18:00

Врач киевской команды раскрыл подробности травмы Франа Соля и сообщил, когда ждать на поле Беседина

Стало известно, когда "Шахтер" и "Динамо" сыграют на втором этапе УПЛ

5 марта, 12:57

Состоялась жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги

"Поединок предстоит очень сложный": защитник "Шахтера" серьезно готовится к матчу с "Карпатами"

5 марта, 11:29

Украинский футболист надеется, что "Карпаты" будут играть с "Шахтером" в атакующий футбол

Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля

4 марта, 18:31

Операция испанца неизбежна. Букмекеры: с вероятностью в 53% киевляне не забьют в ворота "Челси" в Лондоне

Документалка про менструацию получила Оскар

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

В России забили тревогу из-за Крымского моста

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Ирина Морозюк о ДТП: Реально думала, что умираю

Дешевый китайский 5.5- смартфон. Хорошо. Плохо. Странно

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

5 марта, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

5 марта, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль