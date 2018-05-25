Зидан: "Если Роналду сыграет на 140% – это тоже будет отлично"
Главный тренер "Реала" – о финале Лиги чемпионов
Завтра в Киеве финал Лиги чемпионов. В матче за главный клубный трофей Европы сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн трансляция "Реал" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте.
Накануне матча главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов.
- Завтра будет ваш третий финал. Что вы думаете по этому поводу?
- Мы провели большую работу, чтобы достичь этой стадии турнира. Это нелегко. Мы счастливы, что еще раз сможем играть в финале.
- Еще не один тренер не выигрывал три финала Лиги чемпионов подряд.
- Это отличная возможность. Но это моя страсть. Я люблю соревноваться и бороться. За всем этим стоит много тяжелой работы. Не только моей, но игроков.
- Вы говорили, что Роналду на 150% сыграет завтра.
- Он в хорошей форме. Если он сыграет на 140% – это тоже будет отлично. Завтра мы проведем последний матч сезона. Он живет ради таких поединков. Это заставляет его продолжать двигаться вперед.
- Как будут чувствовать те игроки, которые завтра останутся в запасе? Это могут быть Бензема, Иско, Бэйл.
- Не нужно так думать об этом. Я тренер и понимать тяжелые решения – моя работа. Те футболисты, которых вы назвали – прекрасные исполнители. Кто-то из них не попадет в основу, но у нас есть команда. Конечно, кто-то будет разочарован, но каждый из них часть коллектива. Когда игра начинается каждый игрок на скамейке запасных знает это. У нас сплоченная команда, и все носят свой вклад.
- Клопп сказал, что вы ему нравились в качестве футболиста и любили бороться. Не боитесь поражения?
- Мы рады, что снова вышли в финал Лиги чемпионов. Что бы не случилось, это останется позади. Мы будем чувствовать давление, но это жизнь, это эмоции.
- Насколько важно то, что ваш состав сильнее, чем у "Ливерпуля"?
- Люди могут говорить, что хотят. Это еще один финал. Ни мы, ни "Ливерпуль" не являемся фаворитами. Шансы 50 на 50.
- Что общего есть у вас и Клоппа?
- Наверное, я играл лучше, чем он (смеется). Клопп был неплохим игроком, и я очень уважаю его как тренера. Он очень опытный специалист, который добился феноменальных достижений в футболе. Сложно сказать, что у нас есть общего. Мы разные.
- Люди вас очень хвалят. Вы чувствуете, что вас так высоко ценят?
- Для меня главное хорошо делать свою работу и видеть результат. Когда вы сами довольны своими достижениями, другое не имеет значения. Меня ценят, потому что я все отдаю ради этого. Впрочем, не так важно, что говорят о вас люди.
- Что такое хаос в футболе? Как подготовить к нему игроков?
- Надо подумать. Для меня в футболе все просто. Есть две команды. Нужно понимать, как ваш соперник может вам навредить. Нужно играть в свою игру и не дать ему этого сделать. У нас было много сложных моментов в наших матчах, и они будут завтра. Нужно свести их к минимуму.
- Вы уже решили, кто завтра будет играть?
- Это самые трудные моменты для тренера, когда приходится выбирать состав. Некоторые игроки не выйдут на поле, но они это осознают. Ответственность за это лежит на мне. Это мои обязанности.
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