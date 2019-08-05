Александр Зинченко / Фото: Instagram

Зинченко: "Непросто играть против "Ливерпуля", они нашли своего тренера" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-05T17:48:21+03:00 Футбол Александр Зинченко – о матчах чемпионата Англии

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал эксклюзивный комментарий телеканалу Футбол по итогам матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

"Всегда положительные эмоции получаешь от любых трофеев. Хорошее начало сезона, но нам есть над чем работать, и радоваться некогда, поскольку первый тур АПЛ уже не за горами. Конечно, непросто играть против "Ливерпуля". Они нашли своего тренера и против них всегда сложно.

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Салах? Думаю, что любому игроку непросто ему противостоять. Не зря он считается одним из лучших футболистов на планете. Очень было непросто вчера. Перед серией пенальти тренер спросил: кто будет бить пенальти? Я поднял руку. Конечно, я хотел бить последним, но меня опередил Жезус и пришлось бить четвертым", – признался игрок.

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Футболисты "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграли "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы установили национальный рекорд, став первой английской командой в истории, которой удалось выиграть за один календарный год все внутренние трофеи.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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