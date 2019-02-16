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Зинченко помог "МанСити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии

Сегодня, 21:50

Украинец отыграл весь матч против "Ньюпорт Каунти"

Зинченко не помешал сопернику нанести удар по воротам
Зинченко не помешал сопернику нанести удар по воротам. Фото: AFP
Зинченко помог "МанСити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/869/7dc/5c68697dc5ad6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/869/7dc/5c68697dc5ad6.jpg Футбол Украинец отыграл весь матч против "Ньюпорт Каунти"

В матче 1/8 финала Кубка Англии клуб из четвертого по силе дивизиона страны "Ньюпорт Каунти" принимал "Манчестер Сити". Встреча прошла в Ньюпорте на стадионе "Родни Парад" и завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий "Манчестер Сити" Лерой Зане, отличившийся на 51-й минуте. В середине второго тайма преимущество "горожан" увеличил полузащитник Филип Фоден. В концовке игры форвард "Ньюпорт Каунти" Падрэйг Амонд отыграл один мяч. Спустя минуту Фоден оформил дубль. В компенсированное время гол в актив записал хавбек "Сити" Рияд Марез.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и отыграл до финального свистка.

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились "Уотфорд", "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Миллуолл". Остальные встречи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля.

Ранее одноклубник Александра Зинченко высмеял одежду украинца. "Я так одевался семь лет назад", – признался Кевин де Брейне.

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Тег Манчестер Сити, Кубок Англии, Александр Зинченко

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Championat.ru

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