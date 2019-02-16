Зинченко помог "МанСити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии
Украинец отыграл весь матч против "Ньюпорт Каунти"
В матче 1/8 финала Кубка Англии клуб из четвертого по силе дивизиона страны "Ньюпорт Каунти" принимал "Манчестер Сити". Встреча прошла в Ньюпорте на стадионе "Родни Парад" и завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий "Манчестер Сити" Лерой Зане, отличившийся на 51-й минуте. В середине второго тайма преимущество "горожан" увеличил полузащитник Филип Фоден. В концовке игры форвард "Ньюпорт Каунти" Падрэйг Амонд отыграл один мяч. Спустя минуту Фоден оформил дубль. В компенсированное время гол в актив записал хавбек "Сити" Рияд Марез.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и отыграл до финального свистка.
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились "Уотфорд", "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Миллуолл". Остальные встречи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля.
Ранее одноклубник Александра Зинченко высмеял одежду украинца. "Я так одевался семь лет назад", – признался Кевин де Брейне.
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