Зинченко поучаствовал в разгроме "Арсенала", выйдя на замену

"Манчестер Сити" второй раз подряд обыграл "Арсенал" со счетом 3:0

В центральном матче 28 тура английской Премьер-лиги лидер сезона "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал". Поединок прошел в четверг в Лондоне и завершился победой гостей со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Бернарду Силва отличился на 15-й минуте, Давид Сильва забил на 28-й, Лерой Сане – на 33-й. В начале второго тайма у "Арсенала" была отличная возможность сократить отрыв, но Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти.

Украинский футболист "МанСити" Александр Зинченко вышел на замену на 72-й минуте и отыграл на позиции левого защитника. Результативными действиями Зинченко не отметился.

После этого матча в активе "Манчестер Сити" стало 75 очков – команда на 16 очков опережает идущий на второй строчке "Манчестер Юнайтед". У "Арсенала" осталось 45 очков – на данный момент команда из Лондона занимает шестое место – последнее, дающее право стартовать в Лиге Европы.

Интересно, что несколько дней назад команды встречались в Кубке и победу с таким же счетом 3:0 праздновали футболисты "Манчестер Сити".