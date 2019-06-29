Зинедин Зидан поиздевался над девушками, забив шикарный гол в товарищеском матче

Главный тренер "Реала" принял участие в благотворительном поединке против женской команды

Зидан тренирует "Реал", но иногда играет в матчах ветеранов. Фото: AFP

Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан, ныне возглавляющий мадридский "Реал", принял участие в благотворительном матче в формате 7 на 7 против женской команды. На 17-й минуте Зидан стал автором издевательского гола. 47-летний француз пробежал через всё поле, сделал серию финтов и практически занес мяч в ворота соперника после скидки партнера.

28 Чер 2019 р. о 6:29 PDT INSTAGRAM (@zidane)

В качестве футболиста Зинедин выступал за "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал". Бывший хавбек дважды стал чемпионом Италии и один раз – чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

Зидан вернулся на пост главного тренера "сливочных" в середине марта 2019 года. Ранее он возглавлял мадридскую команду с января 2016 года по май 2018-го.

Ранее мы писали, что 74 тысячи фанатов "Реала" выступили против "папусика Зидана" из-за Лунина. "С ума сошли?": торсида Королевского клуба призывает главного тренера отказаться от продвижения своего сына и оставить в команде украинского вратаря.

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