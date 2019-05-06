Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам "Реала" стоимостью в 100 миллионов евро

Наставник мадридцев сообщил Гарету Бейлу, Дани Себальосу и Маркосу Льоренте, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан начал проводить персональные беседы с футболистами относительно их будущего в клубе, сообщает Marca. Первым о своей судьбе узнал вингер Гарет Бэйл. Валлиец стал редко появляться в составе "Реала" после прихода Зидана, и тренер уже сообщил ему, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Отметим, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Гарета Бейла в 70 миллионов евро.

Следом за Бэйлом Зидан объявил о решении расстаться полузащитникам Дани Себальосу и Маркосу Льоренте. У француза также состоялся диалог с защитником Марсело, но в отличие от упомянутых игроков он, вероятнее всего, останется в "Реале". Трансферная стоимость Себальоса оценивается в 20 миллионов евро, Льоренте – в 15.

В текущем сезоне Бэйл провел за "Реал" 42 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач. В активе Себальоса 3 гола и 2 передачи в 34 матчах, у Льоренте – 2 гола в 15 матчах.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан может стать инициатором расставания с Лукой Модричем. На прошлой неделе французский специалист провел встречу с лидерами раздевалки и просил максимально выкладываться на поле до конца сезона. Разговор особых успехов не дал, ведь после него "Реал" проиграл аутсайдеру "Райо Вальекано". По данным AS, Зидан недоволен работой обладателя "Золотого мяча".

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