Златан Ибрагимович сделал первый хет-трик в США

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сделал хет-трик в матче с "Орландо Сити" в рамках чемпионата MLS. Встреча состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Ибрагимович забил на 47, 67 и 71-й минутах, оформив свой первый хет-трик в MLS.

Ибрагимович перешел в "Гэлакси" в марте из английского "Манчестер Юнайтед". Всего в активе 36-летнего нападающего 17 игр и 15 голов в MLS, включая четыре дубля. Шведский форвард второй бомбардир чемпионата после Джексона Мартинеса (24 гола).

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов от китайского клуба ради переезда в американский чемпионат. Вместо этого Ибрагимович выбрал "Гэлакси", где заработает только 3 миллиона евро за два года.

В прошлом в составе "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович провел всего семь матчей и забил один гол в Кубке Лиги.

В марте он перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" и в дебютном матче Ибрагимович принес победу своей команде, забив два мяча.