Знаменитого немца не допустили к работе на родине: забыл тренерскую лицензию в тумбочке

В срочном порядке Клинсманн прислал все документы в Федерацию, но все же нарвался на штраф

Юрген Клинсманн / Фото: Reuters

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Тренер берлинской "Герты" Юрген Клинсманн попал в неприятную ситуацию на родине. У тренера закончился срок тренерской лицензии, ее нужно подтверждать каждые три года, но Клинсманн оставил ее в Калифорнии, где жил во время работы со сборной США. Из-за этого руководство Бундеслиги могло недопустить тренера к матчу против "Баварии" в чемпионате Германии.

Впрочем, как сообщил сам тренер, он уже уладил все проблемы с Бундеслигой. Правда, сообщается, что "Герте" и ее тренеру все же придется заплатить штраф за нарушение правил Федерации футбола Германии.

"Эта лицензия была где-то дома в Калифорнии, в каком-то ящике. Теперь я отправил по почте все, что нужно Федерации футбола Германии. Так что все в порядке. Никаких проблем", – сказал Клинсманн.

Клинсманн в качестве игрока становился чемпионом мира и Европы. Ранее он тренировал сборную Германии, которую приводил к бронзовым медалям ЧМ-2006, "Баварию" и сборную США. Немец возглавил "Герту" в ноябре прошлого года.

Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

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