Знаменитый форвард Дидье Дрогба завершил карьеру

Сегодня, 13:21

Экс-форвард "Челси" в последнем матчев карьере проиграл финал Кубка второй американской лиги

Дидье Дрогба. Фото phxrisingfc.com
Дидье Дрогба. Фото phxrisingfc.com

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, который в последний год выступал за американский клуб "Финикс Райзинг", являясь его совладельцем, завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет, сообщает Sky Sports. В своем последнем матче ивуарийский футболист вместе со своей командой уступил "Луисвилл Сити" в финале Кубка второй американской лиги (0:1).

Дрогба известен по выступлению за "Челси", с которым в период с 2004 по 2012 год, а также с 2014 по 2015-й, четыре раза стал чемпионом Англии и выиграл Кубок страны, а также стал триумфатором Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

Также за свою карьеру форвард успел поиграть за такие клубы, как "Ле-Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шэньхуа", "Галатасарай" и "Монреаль Импэкт".

Ранее мы писали, что Дидье Дрогба забил самый курьезный гол в своей карьере. Ивуариец поразил ворота соперника после неудачного удара со штрафного.

Напомним, что Уэйн Руни не забил пенальти, а его клуб вылетел в плей-офф MLS. Экс-игрок сборной Англии выступает за "Ди Си Юнайтед".

Ранее мы сообщали, что команда Златана Ибрагимовича не вышла в плей-офф MLS, несмотря на то, что Ибрагимович стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, забив 22 мяча.
футбол, Дидье Дрогба

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Источник:

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