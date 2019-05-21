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Знаменитый француз отказался возглавить "Ювентус" из-за чемпионов мира

21 мая, 18:06

Туринцы ищут замену ушедшему в отставку Массимилиано Аллегри

Дидье Дешам
Дидье Дешам. Фото: AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что связывает свое будущее с национальной командой и не планирует возглавлять "Ювентус", информирует Get Football News France. Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотят видеть 50-летнего специалиста на посту главного тренера команды после ухода Массимилиано Аллегри.

"Ювентус"? Мое ближайшее будущее связано только с французской сборной", – приводит слова Дешама Get Football News France.

Как отмечает TuttoSport, информация о возможном приглашении Дешама появилась накануне предстоящей встречи главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри с президентом клуба Андреа Аньелли. В этом сезоне "Ювентус" восьмой раз подряд стал чемпионом страны, однако в Лиге чемпионов туринцы завершили борьбу в 1/4 финала.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Ювентус" может пригласить на пост главного тренера возглавляющего лондонский "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино или вернуть Антонио Конте. Также сообщалось, что итальянский клуб отказался возглавить тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег чемпионат Италии, Ювентус Турин, сборная Франции, Дидье Дешам

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СЭ

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