Знаменитый футболист-алкоголик Гаскойн больше не пьет: операция обошлась ему в 20 тысяч

Пол Гаскойн / Фото: Reuters

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Знаменитый бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн, которого недавно признали невиновным в сексуальных домогательства, признался, что прошел специальную процедуру, чтобы побороть проблемы с алкоголем. По словам футболиста, он ездил в Австралию, где ему установили специальный имплантат в желудок, который гарантирует, что спортсмену станет плохо, если он выпьет слишком много алкоголя.

"В целом, процедура обошлась мне в 20 тысяч фунтов, но благодаря операции я больше не пью. Я могу выпить пива или бокал вина для удовольствия, но как только их становится слишком много, раздается сигнал тревоги", – признался Гаскойн.

На протяжении всей карьеры и по ее окончании Гаскойн имел проблемы с алкоголем, из-за чего неоднократно попадал в скандальные хроники. Его несколько раз помещали в специальную лечебницу, а в 2003 году у Гаскойна было диагностировано биполярное расстройство.

Ранее Гаскойн был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.

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