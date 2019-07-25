Знаменитый украинский футболист Андрей Воронин отказался тренировать российское "Динамо"

Экс-футболист национальной сборной признался, что не может сейчас полностью посвятить себя этой работе

Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru.

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин отказался войти в тренерский штаб московского "Динамо", куда его приглашал нынешний рулевой команды Дмитрий Хохлов. Воронин в качестве игрока выступал за московский клуб с 2010 по 1014 год, с паузой на сезон 12/13, когда он играл в аренде в немецкой "Фортуне".

"Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается", – признался украинец.

В комментариях российские болельщики предполагают, что настоящей причиной отказа является конфликт между странами. Впрочем, это не мешало Воронину в 2018 году посетить чемпионат мира в России и болеть за местную команду.

Ранее мы писали, что экс-нападающий сборной Украины поддержал российских преступников. Андрей Воронин записал видео для Кокорина и Мамаева.

Также мы писали, что чемпион России рассказал о договорняках в украинском футболе. Эдуард Мор, поигравший в "Заре", "Волыни" и "Спартаке", вспомнил о выбегании на поле президента клуба с автоматом.

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