"Золотую бутсу" лучшему бомбардиру сезона получит Лео Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в пятый раз в карьере получит награду "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром.

Лучшими бомбардирами других чемпионатов, входящих наряду с испанским в Топ-5 европейских лиг, стали:

Англия – Мохамед Салах, "Ливерпуль", 32 гола в 36 матчах;

Германия – Роберт Левандовский, "Бавария", 29 голов в 30 матчах;

Италия – Чиро Иммобиле, "Лацио", 29 голов в 33 матчах;

Франция – Эдинсон Кавани, "Пари Сен-Жермен", 28 голов в 32 матчах.

Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Он обошел португальца Криштиану Роналду из мадридского "Реала", у которого четыре "Золотых бутсы".

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.