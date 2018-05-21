"Золотую бутсу" лучшему бомбардиру сезона получит Лео Месси
Лидер "Барселоны" обойдет по количеству "бутс" Криштиану Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в пятый раз в карьере получит награду "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Обладатель "Золотой бутсы" определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром.
Лучшими бомбардирами других чемпионатов, входящих наряду с испанским в Топ-5 европейских лиг, стали:
- Англия – Мохамед Салах, "Ливерпуль", 32 гола в 36 матчах;
- Германия – Роберт Левандовский, "Бавария", 29 голов в 30 матчах;
- Италия – Чиро Иммобиле, "Лацио", 29 голов в 33 матчах;
- Франция – Эдинсон Кавани, "Пари Сен-Жермен", 28 голов в 32 матчах.
Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Он обошел португальца Криштиану Роналду из мадридского "Реала", у которого четыре "Золотых бутсы".
Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.
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