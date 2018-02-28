Звезда "Барселоны" умер неподалеку от своего дома

Бывший нападающий "Барселоны", "Спортинга" и сборной Испании по футболу Энрико де Кастро Гонсалес, также известный как Кини, скончался на 69-м году жизни от сердечного приступа.

Как отмечается в сообщении, Кини стало плохо неподалеку от дома в Хихоне. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти Гонсалесу жизнь.

Кини защищал цвета "Барселоны" с 1980 по 1984 год. В составе "сине-гранатовых" завоевал пять титулов. Он пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании. За национальную команду Кини забил 8 голов в 35 матчах, участвовал в двух чемпионатах мира.

Ранее мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра скончался в Бразилии в возрасте 25 лет.

В начале октября в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

А не так давно в Египте был убит футболист клуба второго дивизиона "Эль-Канах" Ибраим Конша. 28-летний игрок проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами.