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"Звезда" тлела и погасла: самый старый клуб Украины снялся со всех соревнований

Сегодня, 08:14

"Зирка" продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ

Клуб "Зирка" снялся с чемпионата Первой лиги
Клуб "Зирка" снялся с чемпионата Первой лиги.
"Звезда" тлела и погасла: самый старый клуб Украины снялся со всех соревнований //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9d6/976/5c69d69761695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9d6/976/5c69d69761695.jpg Футбол "Зирка" продолжит выступления только на юношеском уровне - в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ

В украинской Первой лиге стало на одну команду меньше. "Зирка" из Кропивницкого снялась со всех соревнований ПФЛ, игроки получили статус свободных агентов, клуб продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ. Владелец "Зирки", Максим Березкин, заявил, что это следствие давления на него правоохранителей. Его задерживали по делу о хищении у "Ощадбанка" 20 миллионов евро.

Еще в прошлом сезоне "Зирка" выступала в украинской Премьер-лиге, но выбыла, уступив в стыковых матчах "Десне". После чего команду покинули почти все ведущие игроки. На зимний перерыв "Зирка" ушла глубоким аутсайдером Первой лиги: всего 4 очка после 17 матчей.

Клуб из Кропивницкого – уже второй, снявшийся с Первой лиги в этом сезоне. Первой была харьковская "Кобра".
"Зирку" называют самым старым футбольным клубом в Украине: основана 16 октября 1911 под названием "Футбольный кружок завода Эльворти".

Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.

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Тег чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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