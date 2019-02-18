"Звезда" тлела и погасла: самый старый клуб Украины снялся со всех соревнований

"Зирка" продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ

Клуб "Зирка" снялся с чемпионата Первой лиги.

"Звезда" тлела и погасла: самый старый клуб Украины снялся со всех соревнований Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9d6/976/5c69d69761695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9d6/976/5c69d69761695.jpg 2019-02-18T08:14:00+02:00 Футбол "Зирка" продолжит выступления только на юношеском уровне - в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ

В украинской Первой лиге стало на одну команду меньше. "Зирка" из Кропивницкого снялась со всех соревнований ПФЛ, игроки получили статус свободных агентов, клуб продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ. Владелец "Зирки", Максим Березкин, заявил, что это следствие давления на него правоохранителей. Его задерживали по делу о хищении у "Ощадбанка" 20 миллионов евро.

Еще в прошлом сезоне "Зирка" выступала в украинской Премьер-лиге, но выбыла, уступив в стыковых матчах "Десне". После чего команду покинули почти все ведущие игроки. На зимний перерыв "Зирка" ушла глубоким аутсайдером Первой лиги: всего 4 очка после 17 матчей.

Клуб из Кропивницкого – уже второй, снявшийся с Первой лиги в этом сезоне. Первой была харьковская "Кобра".

"Зирку" называют самым старым футбольным клубом в Украине: основана 16 октября 1911 под названием "Футбольный кружок завода Эльворти".

Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.