"Звезда" тлела и погасла: самый старый клуб Украины снялся со всех соревнований
"Зирка" продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ
В украинской Первой лиге стало на одну команду меньше. "Зирка" из Кропивницкого снялась со всех соревнований ПФЛ, игроки получили статус свободных агентов, клуб продолжит выступления только на юношеском уровне – в Высшей лиге чемпионата ДЮФЛ. Владелец "Зирки", Максим Березкин, заявил, что это следствие давления на него правоохранителей. Его задерживали по делу о хищении у "Ощадбанка" 20 миллионов евро.
Еще в прошлом сезоне "Зирка" выступала в украинской Премьер-лиге, но выбыла, уступив в стыковых матчах "Десне". После чего команду покинули почти все ведущие игроки. На зимний перерыв "Зирка" ушла глубоким аутсайдером Первой лиги: всего 4 очка после 17 матчей.
Клуб из Кропивницкого – уже второй, снявшийся с Первой лиги в этом сезоне. Первой была харьковская "Кобра".
"Зирку" называют самым старым футбольным клубом в Украине: основана 16 октября 1911 под названием "Футбольный кружок завода Эльворти".
Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.
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