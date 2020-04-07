52 года назад разбился легендарный гонщик Формулы-1 Джеймс Кларк: его рекорды не побиты до сих пор

Кто лучший гонщик в истории? Михаэль Шумахер, Айртон Сенна или Льюис Хэмилтон? Фанаты могут спорить вечно, но сами гонщики признают – "Королем скорости" был шотландский пилот Джим Кларк. Выходец из фермерской семьи провел в гонках всего девять сезонов, но некоторые его рекорды остаются непобитыми до сих пор. Кларк мог еще много лет радовать болельщиков своими победами, если бы не роковое 7 апреля 1968 года.

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В паузе между гонками Формулы-1 знаменитый гонщик решил принять участия в соревнованиях класса Формула-2 1968 Deutschland Trophäe по просьбе своего друга и владельца команды "Лотус" Колина Чепмена. Соревнования проходили в Германии на трассе "Хоккенхаймринг". Накануне злополучной гонки прошел дождь, что усложнило управление болидом, но о переносе гонки речи даже не шло.

Место аварии Джеймса Кларка / Фото: Getty Images

Первый инцидент случился уже на четвертом круге, когда в аварию попал Уолтер Хабеггер, а уже на следующем круге случилась трагедия с Кларком. На крутом повороте он не справился с управлением и влетел в дерево, болид практически развалился на части, а сам пилот погиб мгновенно. Талантливому спортсмену было всего 32 года.

Причины аварии так и не назвали. Сначала рассматривали версию с лопнувшей шиной, но спустя много лет друг Джима Фред Гэмбел, занимавший в свое время пост международного директора по мотоспорту компании по производству шин Goodyear рассказал, что всему виной стали проблемы с задней подвеской его болида. На шинах были повреждения, но они не могли спровоцировать аварию.

"Они не были спущенными, но были потертости, которые говорили о том, что автомобиль понесло в сторону после поломки в подвеске. Джими имел бы шанс вырулить с проколом или с дефляцией, но поломка в подвеске была гораздо более сложным случаем, что не давало ему контролировать автомобиль", – говорилось в открытом письме Гэмбела, опубликованном в журнале ON TRACK.



Памятник на месте аварии Кларка. Фото: Wikipedia

За свою короткую карьеру Кларк дважды становился чемпионом Формулы-1, побеждал в гонке "Инди 500", а также неоднократно становился первым в других видах гонок. До сегодняшнего дня Кларк удерживает лидерство по количеству "Больших шлемов" (поул-позиция, победа, быстрейший круг, лидирование в каждом круге всей гонки) – на счету шотландца восемь побед. Также он рекордсмен по проценту кругов лидирования в сезоне (71,47 %, 1963). В 2009 году The Times поставила Кларка на первое место в списке лучших гонщиков Формулы-1.

Вспомним еще одного легендарного гонщика Формулы-1 Ники Лауду, пережившего аварию на другой трассе в Германии:

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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