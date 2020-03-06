Лучшее спортивное фото февраля: гоночная машина застыла в воздухе во время аварии

Международное агентство новостей Reuters определило лучшую спортивную фотографию по итогам февраля. Победителем стал Питер Кейси из USA Today с его кадром застывшей в воздухе гоночной машины во время соревнования Daytona 500. На фото попал момент аварии гонщика Райана Ньюмана.

Автор лучшего фото месяца рассказал о том, как получился такой снимок. "Я решил немного рискнуть и расположиться примерно в 50 ярдах (45 метров) от своего обычного места для съемки финиша, и снимал с помощью длинного телеобъектива. Вы можете почувствовать напряжение на трассе на последнем круге", – говорит Питер Кейси.

NASCAR. Daytona 500. Лучшее спортивное фото февраля 2020 года / Фото: Reuters Реклама

"Когда началась авария, мне посчастливилось словить автомобиль номер 6 в моем видоискателе. Я мог следить за его машиной, которая летела вверх ногами, зависала в воздухе, искрила, горела и всем остальным, пока он не оказался вне поля зрения. Позднее вечером на пресс-конференции было очень приятно услышать, что с гонщиком Райаном Ньюманом все будет в порядке, потому что это была одна из худших аварий NASCAR, которую я когда-либо видел".

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