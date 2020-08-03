7 гонщиков из 20 не встали на колено: чемпион Формулы-1 прокомментировал разлад

Льюис Хэмилтон порекомендовал не встающим на колено пилотам посмотреть на другие виды спорта, где , по его мнению, больше сплоченности

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что не все гонщики встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом Гран-при Великобритании. Хэмилтон заявил, что если пилот не встает на колено, потому что не знает, как это будет воспринято в его родной стране, то ему стоит обратить внимание на другие виды спорта, где это делается сплоченно, несмотря на национальность.

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Отметим, что из 20 гонщиков на колено перед стартом четвертого этапа чемпионата Формулы-1 встали 13.

"Я не буду говорить о своем мнении о том, нужно всем вставать на колено или нет. Но если посмотреть на другие виды спорта, на футбол и баскетбол, на испанские и итальянские команды, то, независимо от того, какой они национальности или расы, они делают это сплоченно. У них есть игроки из России, Испании. Если причина того, что вы не делаете этого, заключается в восприятии этого жеста в вашей родной стране, то вам стоит обратить внимание на другие виды спорта, потому что они делают именно так. Надеюсь, что постепенно мы сможем объединиться. Я горжусь тем, что все пилоты носят футболки "конец расизму". Думаю, что мы добились прогресса. Самое главное – пилоты продолжают уважать друг друга. Возможно, нам стоит больше говорить об этом", – приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон у себя на родине добыл одну из самых невероятных побед в своей карьере: британец выиграл гонку с проколотым колесом.

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