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Сумасшествие в Формуле-1 – Хэмилтон выиграл гонку с проколотым колесом: видео, фото

2 августа, 18:51

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый британец у себя на родине добыл одну из самых невероятных побед в своей карьере

На автодроме в Сильверстоуне завершилась невероятная гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, накануне выигравший квалификацию. Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третьим – пилот "Феррари" Шарль Леклер.

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При этом напарник Хэмилтона Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у самого Льюиса Хэмилтона, однако он чудом смог с проколом доехать до финиша первым!

Формула-1. Гран-при Великобритании. Результаты

  • 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 52 круга
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +5,856
  • 3. Шарль Леклер ("Феррари") +18,474
  • 4. Даниэль Риккардо ("Рено") +19,650
  • 5. Ландо Норрис ("Макларен") +22,277
  • 6. Эстебан Окон ("Рено") +26,937
  • 7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +31,188
  • 8. Александер Албон ("Ред Булл") +32,670
  • 9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +37,311
  • 10. Себастьян Феттель ("Феррари") +41,857
  • 11. Валттери Боттас ("Мерседес") +42,167
  • 12. Джордж Расселл ("Уильямс") +52,004
  • 13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +53,370
  • 14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +54,205
  • 15. Николас Латифи ("Уильямс") +54,549
  • 16. Ромен Грожан ("Хаас") +55,050
  • 17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
  • 18. Даниил Квят ("Альфа Таури") – сход
  • 19. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход
  • 20. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – не стартовал

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Ранее мы писали, что пилот "Альфа Таури" Даниил Квят разбил машину на Гран-при Великобритании, но сам при этом остался невредим. Уцелев после жуткой аварии, россиянин выругался матом.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон болид гран-при Великобритании прокол
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