Сумасшествие в Формуле-1 – Хэмилтон выиграл гонку с проколотым колесом: видео, фото

Знаменитый британец у себя на родине добыл одну из самых невероятных побед в своей карьере

На автодроме в Сильверстоуне завершилась невероятная гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, накануне выигравший квалификацию. Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третьим – пилот "Феррари" Шарль Леклер.

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При этом напарник Хэмилтона Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у самого Льюиса Хэмилтона, однако он чудом смог с проколом доехать до финиша первым!

Формула-1. Гран-при Великобритании. Результаты

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 52 круга

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +5,856

3. Шарль Леклер ("Феррари") +18,474

4. Даниэль Риккардо ("Рено") +19,650

5. Ландо Норрис ("Макларен") +22,277

6. Эстебан Окон ("Рено") +26,937

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +31,188

8. Александер Албон ("Ред Булл") +32,670

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +37,311

10. Себастьян Феттель ("Феррари") +41,857

11. Валттери Боттас ("Мерседес") +42,167

12. Джордж Расселл ("Уильямс") +52,004

13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +53,370

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +54,205

15. Николас Латифи ("Уильямс") +54,549

16. Ромен Грожан ("Хаас") +55,050

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

18. Даниил Квят ("Альфа Таури") – сход

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход

20. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – не стартовал

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Ранее мы писали, что пилот "Альфа Таури" Даниил Квят разбил машину на Гран-при Великобритании, но сам при этом остался невредим. Уцелев после жуткой аварии, россиянин выругался матом.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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