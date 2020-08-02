Сумасшествие в Формуле-1 – Хэмилтон выиграл гонку с проколотым колесом: видео, фото

На автодроме в Сильверстоуне завершилась невероятная гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, накануне выигравший квалификацию. Вторым финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третьим – пилот "Феррари" Шарль Леклер.
При этом напарник Хэмилтона Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у самого Льюиса Хэмилтона, однако он чудом смог с проколом доехать до финиша первым!
Формула-1. Гран-при Великобритании. Результаты
- 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 52 круга
- 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +5,856
- 3. Шарль Леклер ("Феррари") +18,474
- 4. Даниэль Риккардо ("Рено") +19,650
- 5. Ландо Норрис ("Макларен") +22,277
- 6. Эстебан Окон ("Рено") +26,937
- 7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +31,188
- 8. Александер Албон ("Ред Булл") +32,670
- 9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +37,311
- 10. Себастьян Феттель ("Феррари") +41,857
- 11. Валттери Боттас ("Мерседес") +42,167
- 12. Джордж Расселл ("Уильямс") +52,004
- 13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +53,370
- 14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +54,205
- 15. Николас Латифи ("Уильямс") +54,549
- 16. Ромен Грожан ("Хаас") +55,050
- 17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
- 18. Даниил Квят ("Альфа Таури") – сход
- 19. Кевин Магнуссен ("Хаас") – сход
- 20. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – не стартовал
Ранее мы писали, что пилот "Альфа Таури" Даниил Квят разбил машину на Гран-при Великобритании, но сам при этом остался невредим. Уцелев после жуткой аварии, россиянин выругался матом.
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