Архиепископ встретился с Михаэлем Шумахером

Архиепископ Георг Генсвайн, который побывал дома у семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал, как прошла их встреча.

Почти пять лет назад Шумахер получил травмы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Следующей осенью он пришел в сознание и вернулся в свой дом в Швейцарии. С тех пор никаких новостей о состоянии Михаэля не поступало.

"Я сидел напротив Михаэля, взял его за обе руки и посмотрел на него. Его лицо остаётся известным всем лицом Михаэля Шумахера, оно лишь немного пополнело. Он чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, что о нем беспокоятся. Слава богу, они удерживают от него слишком любопытную публику. Человек, который болен, нуждается в благоразумии и понимании.

Семья – это защитное гнездо, в котором Михаэль непременно нуждается. Конечно, я молюсь о Шумахере и его семье", – цитируют архиепископа немецкие СМИ.

Ранее мы рассказывали, что жена Шумахера нарушила молчание: "Михаэль – боец, и он не сдастся". Коринна поблагодарила певца Сашу Хершенбаха, который посвятил Михаэлю песню под названием "Рожденный для борьбы".