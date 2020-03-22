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Благородство или глупость: Хэмилтон отказался от теста на коронавирус после контакта с заразившимися

22 марта, 14:27

Александр Трикиша

Знаменитый гонщик рассказал о своем самочувствии и заверил, что с ним все в порядке

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отказался пройти тест на коронавирус после того, как он контактировал с актером Идрисом Эльбой и женой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, которые позже заразились опасным вирусом. Гонщик сообщил, что он пробыл всю неделю в изоляции и чувствует себя нормально, а в мире есть люди, кому этот тест будет нужнее.

"Привет, ребята. Были некоторые спекуляции на тему моего здоровья после того, как я был на мероприятии, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус.

Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и занимаюсь два раза в день. У меня нет никаких симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса.

Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов", – написал Хэмилтон на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали, что Формула-1 должна провести 15 этапов за сезон, иначе – суд: что грозит Королевским гонкам из-за вируса. Боссы престижных автогонок зависят от продажи телевизионных прав.

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Формула-1 Льюис Хэмилтон коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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