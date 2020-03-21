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Формула-1 должна провести 15 этапов за сезон, иначе – суд: что грозит Королевским гонкам из-за вируса

21 марта, 12:37

Елена Павлова

Боссы престижных автогонок зависят от продажи телевизионных прав

Владельцы прав на Формулу-1 могут столкнуться с финансовыми проблемами и судебными исками, если им не удастся провести хотя бы 15 гонок в сезоне 2020 года, который пока даже не стартовал. Дело в том, что контракт компании Liberty Media по продаже телевизионных прав включает в себя пункт о проведении как минимум 15 этапов за чемпионат – сообщает RaceFans. Ранее мы писали, что Формула-1 перенесла майские этапы и хочет стартовать летом.

В этом сезоне из-за пандемии коронавируса уже отложили на неопределенный срок или отменили семь этапов чемпионата-2020. Все началось в Мельбурне, когда у одного из участников Гран-при Австралии выявили инфекцию и гонку пришлось перенести. Затем из расписания ушли этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании и в последнюю очередь – Монако.

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Таким образом в календаре Формулы-1 на сезон 2020 года осталось как раз 15 этапов и отмена хоть одного из них может стать критической. Однако для части перенесенных Гран-при могут найти место в календаре во время летнего перерыва. Боссы Ф-1 хотят начать чемпионат в июне в Азербайджане.

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