Бывший гонщик Формулы-1, потерявший ноги на трассе, в коме после аварии на велосипеде

После ампутации ног Дзаннарди нашел себя в соревнованиях на велосипеде с ручным приводом

53-летний бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди попал в серьезную аварию на соревнованиях на велосипеде с ручным приводом. На крутом спуске он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. Пострадавший спортсмен экстренно был доставлен в госпиталь города Сиена, где ему провели тяжелую операцию. Сейчас он находится в коме.

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"Пациент подвергся деликатному нейрохирургическому вмешательству ночью. Впоследствии он был переведен в реанимацию. У него стабильные гемодинамические и метаболические параметры. Он поддерживается искусственной вентиляцией. Неврологическая картина остается серьезной", – говорится в заявлении больницы.

"Ситуация с пациентом серьезна в том смысле, что он может даже умереть. В этих случаях улучшения происходят медленно, а ухудшения – внезапные. Постоянное неврологическое повреждение? Это гипотезы, но сейчас делать это не имеет смысла. Я не знаю, какой будет прогноз через неделю или 15 дней. Дзанарди находится в фармакологической коме. Вмешательство было таким, каким оно должно быть, – добавил Джузеппе Оливери, глава отделения нейрохирургии больницы.

Дзанарди дебютировал в Формуле-1 в начале 90-х, но особой славы там не снискал. После успешной карьеры в серии CART, где итальянец выиграл два чемпионата, он снова вернулся в Формулу-1, но выиграть конкуренцию у Ральфа Шумахера в "Уильямс" ему не удалось, и итальянец снова отправился покорять CART.

В 2001 году Дзанарди попал в страшную аварию во время гонки в Германии, в результате чего потерял обе ноги. Но это не остановило спортсмена. Став на протезы, он вернулся на трассу и еще несколько лет успешно выступал в различных гоночных сериях на специальном автомобиле с ручным управлением.

Затем гонщик пересел с автомобиля на велосипед с ручным управлением и после успешного выступления на Нью-йоркском марафоне завоевал путевку на Паралимпиаду-2012 года, где выиграл две золотые медали. А затем повторил свое достижение на Играх-2016.

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