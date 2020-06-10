Врачи раскрыли подробности новой операции по спасению Михаэля Шумахера

Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит перенести очередную операцию, сообщает GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina. Как отметил кардиохирург Филипп Менаше, который уже занимался лечением легендарного немецкого гонщика ранее, Шумахеру проведут экспериментальную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

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В прошлом году сообщалось, что Михаэль уже проходил подобную процедуру. "Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля", – отметил Менаше.

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Нейрохирург доктор Никола Аккьяри рассказал, что знаменитый бывший пилот "Феррари" также страдает от атрофии мышц и остеопороза. "За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесет", – подчеркнул врач.

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Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнился 51 год, ни разу не появлялся на публике.

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О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне. Однако прошлой осенью стало известно, что Михаэля Шумахера тайно перевезли в клинику в Париже. При этом неназванный член медицинского персонала учреждения заявил журналистам: "Он в сознании".

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