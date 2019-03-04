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Чемпион мира в Формуле-1 принял участие в велогонке в Омане

Сегодня, 14:51

Победитель Ф-1 2009 года Дженсон Баттон 30-м преодолел дистанцию в 238 км

Дженсон Баттон на дистанции
Дженсон Баттон на дистанции. Фото: Instagram
Чемпион мира в Формуле-1 принял участие в велогонке в Омане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d1e/a3a/5c7d1ea3a4002.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d1e/a3a/5c7d1ea3a4002.jpg Формула 1 Победитель Ф-1 2009 года Дженсон Баттон 30-м преодолел дистанцию в 238 км

Чемпион мира в Формуле-1 2009 года Дженсон Баттон принял участие в трехдневной велогонке Haute Route Oman, проходившей на территории Омана. 

Участники соревнования преодолели дистанцию в 238 км. 39-летний Баттон финишировал на 30-й позиции. Всего в велогонке стартовало более 260 человек. 

"За три прошедших дня я приобрел большой опыт! Кстати, сейчас самое время отдохнуть перед тестами Super GT, которые стартуют в ближайший четверг. Мне удалось финишировать 30-м, что не так уж и плохо", – написал Баттон в соцсетях.

Баттон завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2016 года, но принял участие в Гран-при Монако 2017 года, заменяя Фернандо Алонсо.

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд

Мы также давали составы команд на следующий сезон Формулы-1.

Представление болидов Формулы-1 на предстоящий чемпионат:

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Тег Формула-1, Дженсон Баттон, велогонка

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Championat.ru

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