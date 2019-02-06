Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1

В новом сезоне болельщиков "Королевских гонок" ждут старые и новые лица

Фото: AFP

Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b27/4cd/5c5b274cda0d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b27/4cd/5c5b274cda0d6.jpg 2019-02-06T20:30:00+02:00 Формула 1 В новом сезоне болельщиков "Королевских гонок" ждут старые и новые лица

Стал известен окончательный список гонщиков и команд, которые примут участие в новом сезоне Формулы 1. В составе команд произошло два изменения: "Форс Индия" была переименована в "Рейсинг Пойнт", а "Заубер" сменил имя на "Альфа Ромео Рейсинг". Оба коллектива покажут свои новые машины 13 и 18 февраля соответственно.

Mercedes Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас Ferrari Себастьян Феттель, Шарль Леклер Red Bull Racing-Honda Макс Ферстаппен, Пьер Гасли Renault Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг Haas-Ferrari Ромен Грожан, Кевин Магнуссен McLaren-Renault Карлос Сайнс, Ландо Норрис Racing Point-Mercedes Серхио Перес, Лэнс Стролл Alfa Romeo Racing-Ferrari Кими Райкконен, Антонио Джовинацци Scuderia Toro Rosso-Honda Даниил Квят, Александр Албон Williams Racing Джордж Рассел, Роберт Кубица

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд

Также сообщалось, что пять знаменитых автодромов могут отказаться от Формулы-1. Они возмущены политикой руководящей организации.

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