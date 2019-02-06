Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1

Сегодня, 20:30

В новом сезоне болельщиков "Королевских гонок" ждут старые и новые лица

Фото: AFP
Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b27/4cd/5c5b274cda0d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b27/4cd/5c5b274cda0d6.jpg Формула 1 В новом сезоне болельщиков "Королевских гонок" ждут старые и новые лица

Стал известен окончательный список гонщиков и команд, которые примут участие в новом сезоне Формулы 1. В составе команд произошло два изменения: "Форс Индия" была переименована в "Рейсинг Пойнт", а "Заубер" сменил имя на "Альфа Ромео Рейсинг". Оба коллектива покажут свои новые машины 13 и 18 февраля соответственно.

Mercedes Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Ferrari Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull Racing-Honda Макс Ферстаппен, Пьер Гасли
Renault Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг
Haas-Ferrari Ромен Грожан, Кевин Магнуссен
McLaren-Renault Карлос Сайнс, Ландо Норрис
Racing Point-Mercedes Серхио Перес, Лэнс Стролл
Alfa Romeo Racing-Ferrari Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
Scuderia Toro Rosso-Honda Даниил Квят, Александр Албон
Williams Racing Джордж Рассел, Роберт Кубица

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд

Также сообщалось, что пять знаменитых автодромов могут отказаться от Формулы-1. Они возмущены политикой руководящей организации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Формула-1

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны составы команд на следующий сезон Формулы-1". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Формуле-1 могла появиться команда "Лола", но название не пропустили

4 февраля, 21:31

Руководству "Форс Индии" пришлось остановиться на варианте "Рейсинг Пойнт", "Заубера" стала "Альфа Ромео"

С этого сезона в Формуле-1 будет выступать команда "Альфа Ромео"

1 февраля, 23:31

В составе команды выступят Кими Райкконен и Антонио Джовинацци

Впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия

30 января, 12:54

Первая гонка сезона пройдет 13 марта в австралийском Мельбурне

Пять знаменитых автодромов могут отказаться от Формулы-1

29 января, 10:15

Организаторы этапов недовольны действиями владельцев Королевских гонок

Феттель и Шумахер проиграли Гонку чемпионов

20 января, 17:17

Выиграли соревнования в Мексике Кристоферссон и Кристенсен

Легендарного гонщика Формулы-1 Ники Лауду выписали из больницы

17 января, 12:35

Две недели бывший гонщик провел в больнице с воспалением легких: в прошлом году ему сделали пересадку

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Сегодня, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"