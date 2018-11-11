Чемпиона не остановить: квалификацию Гран-при Бразилии выиграл Хэмилтон

Сегодня в Сан-Пауло на автодроме имени Хосе Карлоса Пасе (Интерлагос) состоится предпоследняя гонка сезона-2018 в "Формуле-1" – Гран-при Бразилии, которое стало неотъемлемой частью международного календаря 46 лет назад – в 1972-м. И хотя чемпион мира уже определился – в конце октября им досрочно стал британец Льюис Хэмилтон (пятый раз в истории, круче только Михаэль Шумахер – семь титулов), гонка не будет проходной.

Об этом позаботился сам Хэмилтон, который выиграл квалификацию с новым рекордом трассы – 1:07,281. Синоптики прогнозировали дождь, но в итоге почти все заезды прошли на сухой трассе. Второе место на стартовой решетке занял немец Себастьян Феттель (уступил Хэмилтону 0,093 секунды), третье и четвертое – финны Валттери Боттас (0,16 секунды) и Кими Ряйкконен (0,175 секунды).

Это десятый поул Хэмилтона в сезоне, в котором британский гонщик набрал уже 358 очков. У Феттеля – 294, Ряйкконена – 236, Боттаса – 227. Замыкает топ-5 голландец Макс Ферстаппен – 216.

Примечательно, что Хэмилтон, несмотря на пятый чемпионский титул в карьере (2008, 2014, 2015, 2017, 2018), всего однажды выигрывал Гран-при Бразилии – в нечемпионском 2016 году. У Феттеля – три победы в Бразилии (2010, 2013, 2017), столько же у аргентинца Карлоса Ройтемана (1977, 1978, 1981). Чаще побеждали на Интерлагосе только суперчемпионы – Михаэль Шумахер (четыре раза) и Ален Прост (шесть).

Ранее мы писали, что Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера. Между первой и последней победой финского гонщика прошло более 15 лет.

В 2020 году в международном календаре появится Гран-при Вьетнама, промоутером гонки станет компания, которая была основана в 1993 году в Украине и занималась производством еды быстрого приготовления.